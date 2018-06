Efter balladen med integrationsminister Inger Støjbergs indlæg i B.T. om ramadanens indflydelse på det danske samfund fremlægger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nu en videnskabelig rapport fra Oxford Universitet. Den påviser, at i lande med mere end 75 procent muslimske indbyggere har ramadanen mærkbar negativ effekt på produktionen.

Desuden påviser studiet, at produktionen forværres yderligere, hvis ramadanen falder på tidspunkter, hvor selve fasteperioden er længere, fordi der er lang tid mellem solopgang og solnedgang.

Til gengæld påviser rapporten, at man ikke kan sige noget statistisk signifikant om lande, der har mindre end 75 procent muslimer. Som for eksempel Danmark. Det er ikke det samme, som at der ikke er en effekt. Undersøgelsen kan bare ikke påvise den, da effekterne kan være svære at måle eller på anden måde dokumentere. Beskæftigelsesministeriet - og heller ikke Sundhedsministeriet - kan i øvrigt finde evidensbaserede undersøgelser, der kan sige noget om ramadanens indflydelse på produktionen herhjemme.

Troels Lund Poulsen fremlægger nu rapporten - som er fra 2013 - fordi integrationsordfører for Socialdemokratiet Mattias Tesfaye har stillet spørgsmål til ministeren om, »hvilke konkrete produktivitetsmæssige udfordringer regeringen mener, at ramadanen udgør for det danske arbejdsmarked«.

»Jeg har vedlagt den undersøgelse, når nu der har været så meget debat om den. Den taler sit tydelige sprog. Jeg synes, det er en del af billedet, når man kan se effekten i lande, hvor der er så mange muslimer,« siger Troels Lund Poulsen.

Men rapporten kan jo ikke anvendes til at sige noget om danske forhold? Hvorfor så lægge den ved?

»Nej, den kan ikke anvendes på danske forhold. Jeg lægger den ved, fordi der har været meget debat om det. Som minister får man ofte hug for at sige for lidt,« siger ministeren.

Tror du, at ramadanen påvirker produktiviteten i Danmark?

»Jamen, det ved jeg ikke, for der er ikke lavet en undersøgelse på de danske forhold. Jeg vedlægger bare den internationale forskning.«

Nu er du jo minister. Uanset alverdens undersøgelser, hvad tror du så selv helt inde i maven?

»Jamen, hvis det var mig, der ikke havde spist eller drukket noget hele dagen, så lavede jeg nok mindre. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, at almindelig sund fornuft siger, at det har en betydning.«

Undersøgelsen viser faktisk også, at muslimerne bliver gladere og mere tilfredse af at faste. Er det ikke værd at tage med?

»Jamen, jeg skal ikke blande mig i, om muslimerne bliver glade eller ej. Jeg lægger bare forskningen frem.«

Mattias Tesfaye er glad for, at regeringen ikke kan dokumentere, at der er problemer med ramadanen i Danmark.

»De muslimer, jeg arbejdede sammen med på byggepladser, har altid drukket vand under ramadanen. Det fungerede fint. Alt andet er jo også uholdbart. Derfor undrede det mig, at Støjberg begyndte at tale om problemer med sikkerhed og produktivitet. Men det kan regeringen åbenbart heller ikke dokumentere, er et problem i Danmark. Heldigvis,« skriver han til B.T.