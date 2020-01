Hvis der skal være en fast forbindelse over Kattegat, skal den gælde tog og biler, fastslår transportminister.

Muligheden for en fast forbindelse over Kattegat, som skal forbinde Østjylland og Sjælland, har været til debat i flere år.

Og en Kattegatbro er stadig på bordet.

Regeringen har nemlig besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen ser store perspektiver i forbindelsen.

Ifølge regeringen kan en bro over Kattegat binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen.

Dertil kan forbindelsen forkorte rejsetiden mellem Aarhus og København med op til halvanden time for både bilister og togrejsende, lyder perspektiverne.

I 2018 afsatte VLAK-regeringen 60 millioner kroner til at undersøge mulighederne for en Kattegatbro.

Og forundersøgelsen af projektet bliver således nu videreført på finansloven.

En forundersøgelse er en forudsætning for, at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at bygge en fast forbindelse over Kattegat.

Den skal blandt andet belyse de klima- og miljømæssige aspekter ved en Kattegatbro. Det fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det er helt naturligt, at vi også ser på forbindelsen med klima- og miljøbriller.

- Tænk sig, hvis en Kattegatforbindelse grundet de markant kortere rejsetider mellem Jylland og Sjælland for eksempel kan nedbringe antallet af indenrigsflyvninger, siger han i pressemeddelelsen.

Benny Engelbrecht understreger, at en mulig bro skal være for både biler og tog.

Da VLAK-regeringen præsenterede idéen om en Kattegatbro, blev den modtaget overvejende positivt på Christiansborg.

