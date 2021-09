Jane Svensson fra Svendborg ønsker egentlig bare at køre efter reglerne, men det er ikke lige så nemt, som det måske lyder.

Hun er ejer af en såkaldt kabinescooter og har i månedsvis ledt efter svar på, hvordan man parkere sådan en scooter lovligt, skriver Fyens.dk.

Faktisk har hun både haft fat i Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen og politiet, og der er ikke nogen af dem, der endnu har kunnet givet hende og manden Jens Svensson et svar.

»Man synes jo, at det er simple spørgsmål, vi gerne vil have svar på, så det burde vel være rimelig ligetil at få et klart svar,« siger han ifølge avisen.

Så selvom både ægtepar og journalister gang på gang har rettet henvendelse til myndighederne for at få svar, har det været en svær opgave at løfte.

Da Jane Svensson fik sin kabinescooter, fik hun at vide, at hun skulle anse det som en lille knallert i forhold til færdselsreglerne.

Hun parkerede den derfor ved et cykelstativ, men så dukkede to parkeringsvagter op, som holdt på, at hun skulle parkere i båse beregnet til biler. Selvom vagterne også måtte indrømme, de ikke var helt sikre på reglerne.

»Jeg vil sige, jeg føler mig lidt dum, og så undrer jeg mig over, at man ikke bare kan slå nogle paragraffer op, hvor der står, hvad man må,« siger Jane Svensson til B.T.

Hun påpeger, at det er som om, udviklingen er løbet fra lovgivningen, og nu håber hun, man sætter folk af til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

»Jeg føler mig nok lidt snydt. For jeg kører jo med batteri, så det er også grønt, og der taler man i hvert fald i kommunen om, at man gerne vil have, at det hele bliver grønt,« siger Jane Svensson.

I dag fortæller Jane Svensson, at hun altid parkerer i båse til biler, og der heldigvis ikke har været nogle problemer med flere parkeringsvagter.

Jane Svensson mener dog ikke, at det kan være rigtigt, at hun skal optage en plads til en bil og betale penge hvert kvarter, for sin scooter, der maksimalt kører 30 km/t.

Til Fyens.dk oplyser Færdselsstyrelsen, at en kabineknallert med den maks hastighed skal sidestilles med en lille knallert, som Jane Svensson også tidligere har fået svar på. De siger dog også, at man ikke må parkere den på fortovet.

De henviser desuden til de enkelte kommuners regler for parkering hvad angår kabinescooteren.