Uden en negativ coronatest skulle udlændinge kunne afvises ved grænsen.

Den regel blev indført 26. oktober med det formål at holde trykket fra pandemien fra døren. Men nye tal viser, at effekten af reglen har været så som så.

For at komme ind i Danmark har alle indrejsende fra højrisikolande siden oktober skullet have et anerkendelsesværdigt formål samt vise en attest på en negativ COVID-19-test, som maksimalt må være taget 72 timer før indrejsen.

Men stikprøver viser ifølge tv2.dk, at der blev fundet flere og flere smittede udlændinge i ugerne efter, reglen blev indført.

I de to uger før ikrafttrædelsen af reglen blev der fundet henholdsvis 117 og 125 smittede, skriver mediet.

Men i ugerne efter steg antallet af personer fundet med corona til 119, 183 og siden over 200.

Først i uge 48 faldt antallet af smittede udlændinge til under 100.

»Der sker en smitteimport til Danmark fra andre lande, men præcist hvor meget ved vi ikke. Vi får dagligt meldinger om personer, der rejser ind eller ud af Danmark, og som kan være positive. Grænserne er jo ikke hermetisk lukkede og tilrejsende udlændinge bringer smitte ind i Danmark,« siger overlæge Anders Koch fra Statens Serum Institut til tv2.dk.

Samlet set er der i Danmark fundet 1296 smittede udlændinge på besøg i landet siden begyndelsen af august.