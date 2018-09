Ingen kom til skade ved et uheld med en helikopterdør, der nu har ført til ændrede sikkerhedsforanstaltninger.

København. Det var en helikopterredders vest, der ramte et udløserhåndtag, som i juni fik en redningshelikopter til at tabe en nødluge over København.

Det viser havariundersøgelsen fra Helikopter Wing Karup under Forsvaret.

Uheldet skete 30. juni, da en stor redningshelikopter af typen EH-101 Merlin var på vej til Rigshospitalet med en patient.

Lugen blev tabt fra 150-200 meters højde og landede i en baggård til Frederiksborggade knapt halvanden kilometer fra helikopterlandingspladsen på Rigshospitalet.

Af havariundersøgelsen fremgår det, at lugens udløserhåndtag blev ramt, da helikopterredderen tog sin vest af for at udføre førstehjælp.

- Vesten har ramt udløserhåndtaget, uden nogen har bemærket det, og det har fået lugen til at falde af.

- Der gik cirka 15 minutter, fra håndtaget blev udløst, til lugen faldt af på grund af luftforhold omkring helikopteren, siger oberstløjtnant Kim Holst, der er chef for Helicopter Wing Karups Investigation Board.

Det er normal praksis for en redder at tage vesten af i forbindelse med behandling af patienter for at sikre fuld bevægelsesfrihed.

De veste, helikopterreddere bærer, er udstyret med en mængde udstyr, og det gjorde vesten tung nok til at udløse håndtaget.

- Det skal være nemt at åbne en nødudgang, men det må ikke ske, at den åbnes ved en fejl til fare for andre, siger Kim Holst.

Forsvaret har derfor lavet en ekstra sikkerhedsanordning, en beskyttelsesplade over nødhåndtaget, der allerede er blevet monteret på samtlige operative EH101-helikoptere.

/ritzau/