»Hvad er det, der ligger og blinker dernede?«

Ordene kommer fra en af redningsfolkene hos Forsvaret, der ombord på en helikopter spotter en 20-årig tysk sejler i vandet i Ringkøbing Fjord.

Redningshelikopteren, der blev sendt afsted kl. 21 mandag aften, finder manden i sidste øjeblik, da en af redningsfolkene ombord spotter lys fra den forulykkedes vandtætte mobiltelefon ved 23.20-tiden.

»Der ligger sgu en i vandet, det er ham. Der er tegn på, at han vinker til os dernede, der er liv i ham, og vi sender en redder ned,« er de næste ord, der strømmer ud af optagelsen fra redningsaktionen, inden en kvindelig reder fastslår, hvor tæt det var på at gå galt:

»Det er fandme en fed oplevelse at finde ham i de sidste minutter.«

Manden har været meldt savnet siden kl. 19, efter han ikke var vendt tilbage fra den sejltur, han tog ud på kl. 14 om eftermiddagen.

Forsvaret har efter redningsaktionen bragt et interview på deres hjemmeside, hvor redningspiloten under navnet LEN fortæller, at mandens liv kun blev reddet, fordi hans mobiltelefon kunne lyse i vandet.

»Vi flyver i bestemte søgemønstre, og på vej østover får vi ved 23:20-tiden øje på sejleren, der ligger i vandet og blinker med lyset på hans mobil. På det tidspunkt er han så kold – på trods af hans tørdragt, som i øvrigt er fuld af vand – at hans kropsignatur ikke dukker op på vores termiske kameraer. Den eneste grund til, at vi finder ham, er, at han ligger og lyser med telefonen,« siger LEN.

Forsvaret har døgnet rundt hele året tre redningshelikoptere stående klar til at rykke ud, hvis situationer som den i går aftes skulle opstå.

Der kan dog opstå forhold, hvor forsvarets målesystemer sættes ud af funktion, som tilfældet var med den 20-årige tyske sejler, der havde så lav en kropstemperatur, at han ikke dukkede op på de termiske kameraer.

Derfor appellerer redningspoliten LEN til, at sejlere sørger for at have deres udstyr i form af nødraketter, lys, mobiltelefon, elektronisk nødmelder osv. i orden, når de tager ud på vandet.

»Sørg for at have dit udstyr i orden. Det er helt bogstaveligt talt afgørende for, om vi kan finde dig.«