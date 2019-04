En redningsaktion er lige nu i fuld gang i havet ved Årø. To personer er ved at gå ned med en båd.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at båden er grundstødt og kæntret.

En hjemmeværnskutter er i gang med at bjærge de to nedstedte personer.

Personalet på hjemmeværnskutteren er i kontakt med personerne på båden, skriver politiet.



Henter kort...

I en opdatering fra politiet oplyses det, at de to nødstedte personer på den kæntrede båd er reddet fra deres båd og over på Hjemmeværnets skib.

De er nu på vej mod land, hvor de skal tilses af en læge.

Opdateres ...