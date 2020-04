»Jeg er utrolig ked af det. Det er en meget trist og sorgfuld dag.«

Sådan lyder det fra Gyldendals forlagschef, Simon Pasternak, da B.T. taler med ham om Yahya Hassans alt for tidlige død.

Den stålfaste og kontroversielle digter blev onsdag fundet død i sin lejlighed. Han blev kun 24 år gammel.

Da han var 16, troppede han op på Simon Pasternaks kontor, og de indledte siden et samarbejde, der udmøntede sig i to succesfulde digtsamlinger.

»Han var en stor, lysende og talentfuld digter,« siger Simon Pasternak og fortsætter:

»Når det kommer til de rigtig store forfattere, så ved man det, når man læser den allerførste sætning, de har skrevet, og sådan var det med Yahya.«

I og med at Simon Pasternak mødte Yahya Hassan, da digteren knap var kommet ud af puberteten, har det til tider været svært for redaktøren at fastholde den professionelle distance.

»16 år... Han var jo bare en dreng, ikke? Så selvfølgelig har det været svært, og selvfølgelig har jeg haft lyst til at hjælpe ham i hans svære tider,« siger han og fortsætter:

»Men det er vigtigt at sige, at Yahya Hassan for os (Gyldenal, red.) i første omgang var en stor forfatter, som ikke fandt sig i meget. Selvom han var så utroligt ung, da jeg mødte ham første gang, så havde han allerede dengang en søvgænger-agtig sikkerhed i forhold til, hvad han ville og ikke ville. Han ville skrive sine egne ting, og han ville forsvare sit skriv til enhver tid.«

Simon Pasternak var redaktør på både Yahya Hassans debutsamling 'Yahya Hassan' op på opfølgeren 'Yahya Hassan 2'.

Førstnævnte blev den bedst sælgende debutdigtsamling i danmarkshistorien og solgte over 120.000 eksemplarer, men den kontroversielle, åbenmundede digter gjorde i den grad også indtryk for andet end blot sine evner med pennen, siger Pasternak:

»Det, tror jeg, han gjorde på alle, der har mødt ham, set ham og læst om ham. Han var en dejlig, dejlig mand. Så sød og så flink,« siger redaktøren og sender sine tanker til Hassans efterladte familie:



»Jeg tænker meget på hans familie - på hans søskende og på hans mor. Det er en katastrofe, at man skal holde op med at leve, når man kun er 24 år gammel.«