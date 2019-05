»Far er på arbejde. Slut. Mor er på arbejde. Slut. Jeg kan ikke høre, hvad de andre børn siger. Du er en kæmpeegoist.«

Sådan kan man bl.a. høre en pædagogmedhjælper sige til et kun 14 måneder gammelt barn i en daginstitution i Københavns Kommune.

TV 2 har med skjult kamera optaget dagligdagen i en ukendt institution, hvor det er tydeligt, at der er mangel på både ansatte og kompetencer.

Optagelserne af den lille pige, der ønsker voksenkontakt og trøst, er rystende.

Har du, eller kender du nogen, der har haft lignende oplevelser? Så hører B.T. gerne fra dig. Skrivt til B.T. via 1929@bt.dk eller på Facebook.

Det mener Per Frederiksen, psykolog hos Red Barnet.

»At se et barn, der slet ikke bliver set eller hørt på nogen måde. Det er enormt voldsomt at se et barn, der beder om opmærksomhed og trøst og som så bliver affejet og ignoreret,« siger han.

I klippet afleverer pigens far hende i vuggestuen i god tro.

Men da faren går, bliver det svært for både en pædagogmedhjælper og en uddannet pædagog at trøste den lille pige, der flere gange spørger, hvor hendes mor og far er.

I 50 minutter græder hun uafbrudt, uden pædagogerne formår at få hende til at falde til ro, hvor hun også bliver revet hårdt i armen og voldsomt sat ned på en madras af pædagogmedhjælperen.

»Når man ser det dyreste, man har i verden blive nærmest mishandlet på den måde, hvor hun jo ikke får helt basale behov opfyldt, så tror jeg, at alle forældre vil føle kæmpe frustration og et voldsomt raseri,« siger faren til den lille pige, Oliver Benner, i dokumentaren.

Per Frederiksen fortæller, at sådanne episoder kan få konsekvenser for børn.

»Hvis børn ikke bliver anerkendt eller set, vil de hurtigt begynde at isolere sig. Børn bliver stille og gemmer sig og holder direkte op med at søge kontakten. Og det er bare konsekvenser på den korte bane,« siger Per Frederiksen.

Og det er ikke den eneste episode i dokumentaren, hvor det er tydeligt, at et barn bliver overset eller nedprioriteret.

Her er de 22 institutioner med røde anmærkninger Jacob Holms Minde

F/S Rosa

Grøftekanten

Simon Peters Børnehave

Burlunden

Væksthuset

Månestrålen

Husum Børnehus

EventyrØen

Børneinstitutionen Hjortøgade og Ragnarok

Olriks Børnehave*

Asmundsminde

Børnehuset Globen

Schous Børnehus*

Barndommens Land

Børnehuset Balder

Arken*

Børnegården Frederiksholm*

Børnehuset Savannen

Stubmøllen*

Ellepilen*

Lykkebo – Vuggestue og Børnehave*

Vuggestuerne Viktoria og Abel* Hvert område får en rød, gul eller grøn anmærkning, alt efter hvor godt det går i institutionen. Grøn betyder, at man skal vedligeholde indsatsen.

Gul betyder, at man skal tilpasse indsatsen.

Rød betyder, at der er behov for en ny og ændret indsats. I Københavns Kommune var der sidste år 22 daginstitutioner, der fik røde anmærkninger i tilsynsrapporten.

I et andet klip får en lille pige sin finger i klemme i en dør. Ulykkelig og grædende går hun hen til en pædagogmedhjælper, der er i gang med at gøre rent, som afviser hende med ordene:

»Jeg har sagt til dig, du ikke skal åbne døren. Ja, du fik den på fingeren. Jeg så det godt.«

Uden nogen form for kontakt fortsætter han sin oprydning, imens pigen fortsat græder ulykkeligt. Og selvom hun flere gange forsøger at få medhjælperens opmærksomhed, lykkedes det ikke. Efter fire forsøg på at blive trøstet giver pigen op og går væk, selvom hun stadig græder.

Psykolog, Lone Hygum, der har 15 års erfaring med at observere børn i daginstitutioner som psykolog, fortæller i programmet, at pædagogmedhjælperen tackler pigen helt forkert.

»Pigen beder jo om trøst. I stedet for at få det, hun beder om og har brug for helt tydeligt, så får hun at vide, at hun havde jo fået at vide, at hun ikke skulle gå hen til døren. Og man kan sige; det kan et barn i hendes alder jo ikke forventes at kunne tage ansvar for - at komme til at gå et sted hen, hvor man ikke må,« siger Lone Hygum og fortsætter:

»Det er meget dårligt for børn at lære, at man ikke kan bruge hinanden og ikke kan bruge de voksne.«

Dette er kun nogle af de episoder, man kan se i dokumentaren, hvor børn har brug for enten opmærksomhed eller hjælp, men bliver overladt til sig selv.

Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, kalder optagelserne fra dokumentaren for 'utilgivelige'.

»Det gør virkelig ondt i maven, at børn ikke bliver anerkendt og krammet, når der er behov for det,« siger formanden, som mener, at der bør ske handling med det samme.

»Minimumsnormeringer, tilsyn og opfølgende tilsyn er en del af løsningen. Man kommer ikke udenom, at der skal kontrol til, når der er bekymring for en institution. For det bør slet ikke foregå,« siger Pia Olsen Dyhr ifølge Ritzau.

Også Mette Frederiksen er påvirket efter at have set TV 2's dokumentar.

På sin Facebook skriver hun blandt andet:

'Jeg bliver så ked af det. Optagelserne viser, at det pædagogiske arbejde er så utrolig vigtigt.'

'Og noget er helt, helt galt, hvis der ikke er fulgt ordentligt op på tilsynene. Der er ingen tvivl. Vi har brug for at ansætte flere pædagoger til vores børn. Det vil vi fortsat kæmpe for.'

Dokumentaren har allererede fået konsekvenser for to af pædagogerne i dokumentaren, der er blevet fyret for at skælde ud og tale for hårdt til de små børn.

I dokumentaren har TV 2 undersøgt 22 af Københavns omkring 400 daginstitutioner, der har fået såkaldte røde anmærkninger for deres arbejde med området "Sociale relationer - barn/voksenkontakt".