'Er hun virkelig over 18 år gammel?'

Red Barnet leder efter personer, der i forbindelse med at have set porno, er faldet over billeder eller film med pornoskuespillere, de mistænker for at være under 18 år gamle til et nyt forskningsprojekt.

Det skriver TV 2 Lorry.

Forskningsprojektet har til formål at få flere til at henvende sig til Red Barnets anonyme hotline AnmeldDet, og på den måde bekæmpe det ulovlige nøgenmateriale.

»Vi ved, at der ligger uendelige mængder ulovligt materiale på nettet, og det kræver en stor international indsats at få det fjernet. Men alle kan gøre noget,« siger Pernille Spitz, chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet, til TV 2 Lorry.

Sidste år modtog Red Barnet 3300 anonyme henvendelser gennem AnmeldDet om mistænksomt indhold på nettet.

Efter Red Barnets eksperter vurderede materialet, blev det videresendt til politiet, hvis der var mistanke om, at materialet var ulovligt.

Ifølge SEXUS-rapporten, der grundlagde danskernes seksuelle vaner i 2017-2018, har 93 procent af mænd og 67 procent af kvinder set porno.

Er du en af dem, og kunne du tænke dig at bidrage til forskningsprojektet, så kan du kontakte Sidsel Harder på interviewanmeldelser@proton.me.

Interviewet foregår på den krypterede beskedtjeneste Signal, og man er derfor anonym.

Det eneste kriterie er, at du vil fortælle om episoden, hvor du så noget ulovligt på nettet, og forklare, hvad du gjorde og ikke gjorde.