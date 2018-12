Red Barnet mener ikke, at Jonas Keiding Lindholms ledelsesstil passer til organisationens værdier.

Red Barnet fyrer generalsekretær Jonas Keiding Lindholm, der gennem de seneste tre år har stået i spidsen for organisationens kontor i Danmark.

Det oplyser Red Barnet fredag eftermiddag i en pressemeddelelse.

- Red Barnet har netop vedtaget en ny strategi for de næste tre år.

- I denne proces er det blevet tydeligt for bestyrelsen, at Jonas Keiding Lindholms personlige ledelsesstil ikke matcher de værdier, som Red Barnet ønsker at stå for, skriver Red Barnet.

Red Barnets finansdirektør, Thomas Reidar Andersen, er udpeget som midlertidig generalsekretær, til der er fundet en permanent afløser.

Jonas Keiding Lindholm har været i Red Barnet i 14 år.

/ritzau/