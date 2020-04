Coronakrisen har gjort behovet for et pusterum større for udsatte børn og deres familier, melder Red Barnet.

For andet år i træk oplever Red Barnet, at der er behov for 50 procent flere sommerlejre til udsatte børn og deres familier.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Red Barnets frivillige arrangerer hvert år ferielejre for børn og familier, som ikke har råd eller overskud til at komme på ferie.

Allerede inden coronakrisen havde organisationen planer om at stable 60 sommerlejre på benene i år. Det er omkring 50 procent flere end sidste år.

Og coronakrisen har kun gjort behovet for et pusterum i en presset hverdag større.

Det fortæller Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

- Vores frivillige har haft kontakt med mange udsatte familier gennem coronakrisen. Familierne er pressede, konfliktniveauet er højt, og under krisen har de problemer, som familierne i forvejen slås med, kun vokset sig større, siger hun i meddelelsen.

- Derfor er det helt afgørende, at børnene kommer afsted på lejre til sommer. Også selv om coronakrisen gør det sværere og dyrere.

Red Barnet arbejder i øjeblikket på at få arrangeret så mange af de planlagte sommerlejre som overhovedet muligt. Men organisationen vurderer, at det bliver dyrere i år på grund af retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Der vil blandt andet være behov for flere busser, så børnene ikke sidder for tæt, når de skal køres til og fra sommerlejrene. Der skal bruges langt flere ressourcer på rengøring, og der skal rekrutteres ekstra frivillige, da aktiviteterne skal foregå i mindre børnegrupper.

Meldingen fra Red Barnet kommer, mens regeringen og Folketingets partier er i gang med at forhandle om tiltag for sårbare og udsatte grupper.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har i den forbindelse meldt ud, at hun håber på at kunne afsætte midler til at sikre, at børn kan komme på sommerlejr i samme omfang, som de plejer.

/ritzau/