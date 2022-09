Lyt til artiklen

»Jeg står for enden af en tunnel og kigger ned i et sort hul, hvor jeg ikke kan se noget lys.«

Sådan føles det, fortæller Rebekka Haugaard, når man er mor til tre og ikke har råd til at varme sit hus op til vinter.

Spørgsmålet om, hvordan hun kan tjene flere penge, stiller hun konstant sig selv.

Derfor overvejer Rebekka Haugaard, om flere møbler i hjemmet ved Glamsbjerg kan sælges, og tager job som tjener i weekenden, selvom hun i forvejen arbejder som flersprogsvejleder i Assens Kommune.

»Det hele handler om kroner og øre. Og jeg vågner om natten og spekulerer på, hvad fanden vi gør,« fortæller 44-årige Rebekka Haugaard, der første gang fortalte om sin situation på Fyens.dk.

Bekymringen er reel. Om to uger til en måned løber familien tør for træpiller, som er deres primære varmekilde. Og efter de massive prisstigninger har de hverken råd til eller mulighed for at få fingre i nye piller.

»Jeg er medlem af en gruppe på Facebook, hvor folk skriver, at de har forsøgt at finde træpiller i Polen, Sverige og Tyskland, men at det er umuligt. Man kan virkelig mærke desperationen, og det er så uoverskueligt, at man ikke ved, hvordan man skal forholde sig til det,« fortæller Rebekka Haugaard.

Men med en elregning, der er steget fra 1.200 til 3.000 kroner om måneden og eksploderende priser på træpiller er hun, manden Ronni og de tre børn nødt til at forholde sig til virkeligheden.

Derfor kigger de på klokken, både når familien skal vaske tøj og spise aftensmad.

»Hver dag kigger vi på nettet for at se, hvornår strømmen er billigst, så vi kan time tøjvask for eksempel. Og så forsøger vi at spise aftensmad tidligt – omkring kvart over fem – fordi strømpriserne er høje mellem klokken 19 og 21. Førhen ville vi tørretumble håndklæder, og det kunne jeg aldrig drømme om at gøre nu,« siger Rebekka.

Også børnene på 6, 16 og 19 år betaler prisen.

»Vi er gået fra at have en tv-pakke til nu at have én streamingtjeneste. Slik og sodavand i weekenderne er sparet væk, og det næste, vi er nødt til at se på, er fritidsaktiviteterne, der også koster penge,« siger Rebekka.

Indtil videre klarer familien sig, fordi de kører på solvarme. Men det er kun et spørgsmål om tid, før »det ikke længere kan gå.«

»Det bliver koldere og koldere om morgenen, og i værste tilfælde står vi snart hver måned og kigger på, hvilken regning vi ikke kan betale. Og så ender det jo med, at vi må gå fra hus og hjem,« siger Rebekka og fortsætter:

»Så ryger huset på tvang og ingen vil købe. Vi bor jo i 'Udkantsdanmark', og folk skal huske, at vi er ramt af, at huspriserne ikke er steget her, så vi kan ikke tage et lån for at få en ny energikilde.«

Rebekka Haugaard og familien er ikke de eneste, der i øjeblikket er presset af de stigende priser. Tværtimod.

På tværs af de europæiske lande mangler man lige nu 7,2 millioner ton træpiller, oplyser TV 2. Det er mere end det dobbelte af hele Danmarks forbrug i 2020.

Den seneste vinter steg priserne på træpiller, og der kom et stop i byggeriet, hvilket betød, at savværkerne rundt om i Europa producerede mindre tømmer.

Den helt store udfordring kom dog først, da Rusland invaderede Ukraine. Danmark importerede nemlig godt 12 procent af sine træpiller fra Rusland i 2020.