Fra nu af vil lyset i ARoS', Aarhus Art Museum, velkendte regnbue-skyline være slukket natten over.

Det sker som følge af den nuværende energikrise for at spare på strømmen, oplyser ARoS i en pressemeddelelse.

»I solidaritet med byens indsats vil Olafur Eliassons Your rainbow panorama blive slukket for natten. Det betyder, at lyset i værket vil være slukket om natten fra klokken 24 til klokken 6. Det sker fra i dag,« lyder det i meddelelsen.

Af denne fremgår det desuden, at ARoS i øjeblikket er i gang med en større inddragelsesproces hos både medarbejdere og eksterne eksperter, som skal undersøge mulighederne for at reducere energiforbruget blandt andet.

»På ARoS ønsker vi at bidrage med alt, hvad vi kan, i forhold til den aktuelle energikrise og den generelle omstilling. Vi har således allerede indarbejdet flere tiltag og ser lige nu på yderligere muligheder for optimering på tværs af hele museet,« fortæller museumsdirektør Rebecca Matthews i meddelelsen.

Museet er langtfra den eneste, der har set sig nødsaget til at skære ned for energiforbruget i kølvandet af krisen.

Tidligere på måneden oplyste butikskæden Salling, der også er at finde i Aarhus, at man i år må undvære at se kædens facader dækket i julelys.

»Vi er midt i en energikrise med stigende priser. Vi er allerede i gang med at skære på vores elforbrug alle mulige steder, og så har vi besluttet, at vi ikke tænder lysene på vores facade,« lød det da fra Sallings marketingsdirektør, Birthe Wiberg, til TV 2 Østjylland.