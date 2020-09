Postkasser og biler sprayet med rød maling.

Borgere i den jyske by Kølvrå – tæt ved Karup i Midtjylland – stod lørdag morgen op til et ærgerligt syn. I alt har politiet modtaget 24 henvendelser fra folk, hvis bil eller postkasse har været udsat for spraymaling.

Det skriver TV Midtvest.

Blandt andet bringer mediet et billede, hvor ordet 'dø' er blevet sprayet med rød maling. En anden borger, Lise Pedersen, har fået sprayet en rød streg på sin bil.

»Jeg synes ærlig talt, at det er noget svineri. At man kan vågne op til, det meste af byen har fået malet biler, vinduer og postkasser røde. Det, synes jeg bare ikke, er i orden,« siger hun til TV Midtvest.

Midt- og Vestjyllands Politi, der behandler sagerne, har endnu ikke fundet frem til den ansvarlige bag handlingerne.

Derfor opfordrer de borgere til at henvende sig, hvis de skulle støde på aflagte spraydåser med rød maling.

