»Det var det. Folk havde ret. De har ikke accepteret os.«

De skuffede tanker fløj rundt i hovedet på Alchemists ejer, Rasmus Munk, da det norske flag som det sidste blev vist på skærmen ved Michelin-uddelingen mandag.

Alle restauranter med én stjerne var nu blevet gennemgået, og Alchemist var ikke blevet nævnt.

»Jeg blev ked af det. Folk havde sagt, at Michelin-guiden var konservativ, og at de ikke forstår den her type oplevelser, som vi laver. Og da vi så ikke fik én stjerne, vidste jeg, at løbet var kørt, så jeg var meget skuffet,« fortæller Rasmus Munk til B.T.

Oplevelser, tænker du? Er Alchemist ikke 'bare' en restaurant?

Jo, du får mad - alt fra fiskeøjne til koyver - men så er der også den anden og mere unikke del af en aften på Alchemist.

Der er nemlig ansat et hav af animatorer og skuespillere, der sammen tager dig gennem en decideret forestilling med et hav af sanseindtryk.

Men den enormt prestigefulde Michelin-guide bedømmer ud fra mad, og selvom Rasmus Munks mange retter også er i særklasse, har folk det seneste år fortalt ham igen og igen, at man med hans koncept ikke skal forvente den store letten på hatten fra den franske madguide.

Derfor havde Rasmus heller ikke forventet noget, da han var til stede ved Michelin-uddelingen for at modtage guidens 'sustainability'-pris.

Foto: Asger Ladefoged Vis mere Foto: Asger Ladefoged

Og netop derfor var han også 100 procent sikker på, at løbet var kørt, da de ét-stjernede restauranter var blevet præsenteret til stor glæde for de forskellige vindere.

Men så skete der noget.

»Jeg troede, løbet var kørt, men så nævner de, at der er kommet en ny restaurant fra Danmark, der har fået to stjerner, og så spærrer jeg øjnene op,« fortæller han.

Herefter blev storskærmen prydet af det danske flag, men så skiftede billedet, og Rasmus så bogstaverne a, l og c.

Den var hjemme.

»Det var fantastisk, men også meget tomt. Jeg faldt næsten sammen, og så kom et par kollegaer hen og hjalp mig op. Det var en kæmpe overraskelse,« fortæller han.

Rasmus har stadig ikke forstået det, og mens han taler med B.T.s journalist på en telefonlinje fra en norsk lufthavn, kigger han ned på den Michelin-jakke med to stjerner, som han har modtaget.

»Det er sgu noget, man lige skal sluge, men hold kæft, jeg er glad,« fortæller han.

Lige nu lever den dygtige kok på en begrænset mængde søvn de seneste 48 timer, men alligevel har han tænkt sig at finde et sted i København tirsdag aften, hvor han kan få lov at nyde et godt måltid og et par glas vin med sin kæreste.

En fejring af den flotte præstation.

Men herefter handler det om at se frem til og rette kikkerten mod en tredje stjerne.

Og med den opadgående kurve, der har været, siden Rasmus Munk for flere år siden åbnede den første udgave af Alchemist, er der vel intet til hindring for, at han og kollegaerne når hele vejen.

Men på den vej skal du ikke regne med, at Rasmus Munk får stjernenykker eller bliver 'smart i en fart'.

»Jeg er fra Randers, og jeg kan stadig godt lide at spise en cheeseburger, så hvis jeg lader det stige mig til hovedet, så håber jeg sgu, at der er en, der pander mig en,« slår kokken fast.

Menuen på Alchemist består af 50 'indtryk' og koster 2.900 kroner uden drikkevarer.