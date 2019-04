Den danske popsanger Rasmus Seebach har brugt ulovlig udenlandsk arbejdskraft til at ombygge en ejendom på Frederiksberg.

Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Det sker dagen efter, at mediet kunne fortælle, hvordan syv litauiske håndværkere arbejdede for under 50 kroner i timen og under farlige forhold på samme ejendom. Læs mere her.

En ejendom, som den danske popstjerne sammen med sine to forretningspartnere har investeret 17 millioner kroner i, og som netop nu ombygges til syv separate lejligheder.

Og nu viser det sig altså, at håndværkerne også har arbejdet ulovligt på stedet.

Ifølge reglerne burde de nemlig have været registreret i det såkaldte RUT-register, der er den danske stats officielle register til at anmelde udenlandske tjenesteydelser, inden de gik i gang med at arbejde på Seebachs millionprojekt.

Men ingen af litauerne var registreret, da Arbejdstilsynet besøgte ejendommen tilbage i januar, fremgår det af aktindsigten.

Det er den litauiske entreprenørvirksomhed 'Tronas UAB', der blev hyret til at ombygge ejendommen, og de er i forvejen godt kendt af de danske myndigheder, skriver TV 2.

Hele seks gange siden 2017 er de nemlig blevet taget i at arbejde ulovligt i Danmark.

Første gang den 27. oktober 2017 og senest den 16. januar 2019, som er på Rasmus Seebachs byggeri på Frederiksberg.

Og det er ifølge fagforbundet 3F helt bevidst.

»Det er meget simpelt, for hvis virksomhederne ikke registrerer sig, er der heller ingen myndigheder, som kommer og tjekker, om de følger reglerne. Så kan de bare arbejde derudad og spare på sikkerheden. Virksomhederne har intet incitament til at registrere sig i RUT. Den, der lever stille, lever godt,« forklarer Rasmus Kreutzmann, faglig sekretær i 3F Valby, til TV 2.

Dermed kan Arbejdstilsynet i de tilfælde kun opdage eventuelle ulovligheder ved, at borgere, foreninger eller andre henvender sig til dem.

Til TV 2 forklarer direktør i Tronos UAB, Mindaugas Kiskis, at han nogle gange glemmer at registrere sine folk i RUT, men at han ikke har yderligere kommentarer.

Men selvom det er den litauiske virksomhed, der har ansvaret for at registrere sine ansatte, og som står til at få en bøde på 10.000 kroner, så ville Rasmus Seebach og hans to forretningspartnere automatisk få besked fra Erhvervsstyrelsen, hvis registreringen blev gennemført.

Derfor burde popstjernen også have reageret på den manglende registrering, og at håndværkerne derfor arbejdede ulovligt på millionvillaen.

Over for B.T. oplyser Rasmus Seebachs manager, Nicolaj Bundesen, at der er indgået en kontrakt, der sikrer, at alt er, som det skal være.

'Rasmus har gjort alt, der kan forventes af en passiv investor for at sikre ordnede forhold på byggepladsen,' skriver han i en sms og fortsætter:

'Der foreligger en kontraktuelt bindende aftale med underleverandøren, der sikrer, at alle regler, vilkår og lovgivning på projektet er overholdt. Hvis underleverandøren mod forventning ikke lever op til sine kontraktuelle forpligtelser, vil samarbejdet ophøre omgående.'

De har dog ikke yderligere kommentarer til sagen.