Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan godt være, at Banedanmark og Sikkerhedsstyrelsen nu sætter en kampagne i gang for at få unge til at holde sig fra togenes meget farlige køreledninger.

Men for Rasmus Bjørn Nielsen er det bare alt for sent.

I dag har B.T. fortalt om Tim Kring, der i 2013 blev ramt af 25.000 volt på taget af et tog, og derfor brød halvdelen af hans krop i flammer.

Rasmus Bjørn Nielsen så det hele ske, og han kom selv voldsomt til skade, da han forsøgte at hjælpe den brændende mand på togets tag.

Her ligger Tim på hospitalet, efter han blev ramt af højspænding oven på et tog. Vis mere Her ligger Tim på hospitalet, efter han blev ramt af højspænding oven på et tog.

Han har stadig mén efter redningsaktionen på toget, og derfor har han måttet droppe sin drengedrøm om at uddanne sig til politibetjent.

Ligesom Tim Kring fik han brandsår på store dele af kroppen, men hans er endnu værre, da der også er brandsår i det ene øje.

Og efter en periode med bedre syn i øjet med brandsår, er det igen begyndt at blive dårligere.

»Nu, snart ti år senere, er jeg desværre begyndt at miste synet igen,« siger Rasmus Bjørn Nielsen, der ikke ønsker at stå frem med billede.

De farlige ledninger Ifølge en opgørelse over indrapporterede ulykker med køreledninger i perioden 2012 til 2022, er der sket otte ulykker, hvor privatpersoner er kommet til skade.

Derudover er der sket tre dødsfald og tre arbejdsulykker.

Den seneste ulykke var 29. maj i år, hvor en kun 13-årig dreng fik stød af en kørestrømsledning ved skinnerne på Sydhavn Station i hovedstaden.

Som direkte konsekvens af de unges ulykker, sætter Sikkerhedsstyrelsen og Banedanmark nu gang i en ny kampagne med titlen 'Højspænding giver ikke høj spænding'.

Han husker tydeligt, hvordan han så flammerne fra Tim Krings krop, og uden at tænke videre over det, sprang Rasmus Bjørn Nielsen op på toget for at redde ham ned derfra.

Han blev dog også ramt af et voldsomt stød og væltede ned fra toget.

Begge drenges kroppe var alvorligt forbrændte, men værst stod det til for Rasmus.

»Da politiet greb fat i mig, for at løfte mig op på en båre, faldt kødet nærmest af mine arme, som

var det veltilberedte spareribs,« siger Rasmus Bjørn Nielsen.

Han blev derefter fløjet med helikopter til Rigshospitalet, mens Tim blev kørt dertil i en ambulance.

Det gør ondt på Tim Kring, at ulykken har haft så store konsekvenser for hans redningsmand.

»Det gør mig rigtigt ondt, at min redningsmand blev endnu mere ramt end mig. Han har brandsår i øjet og kunne ikke opnå sin drengedrøm om at blive politibetjent,« siger han og tilføjer:

»Det viser igen, hvor vigtigt det at få en kampagne i gang om ikke at komme i nærheden af disse kabler.«