Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er sgu seriøst det her. De her unge mennesker kan ikke være klar over, hvor farligt det er.«

Sådan siger Rasmus Rosengren fra den lille by Taars sydøst for Hjørring, efter han klokken 03:00 natten til onsdag hørte et kæmpe brag og dernæst kom ud til flammer og en totalsmadret postkasse.

»Postkassen er ret massiv. Der var fuldstændig vendt vrangen ud på den. Det kommer ikke af almindeligt, stille og roligt fyrværkeri,« siger han og forklarer, at der var gået ild i nogle af de reklamer, der var i postkassen.

Det vigtige for ham er ikke, om hans postkasse går i stykker, men de øvrige konsekvenser, hærværket kunne have medført.

Metalpælene, der holdt postkassen, er også næsten bøjet ned langs med jorden. Foto: Privatfoto Vis mere Metalpælene, der holdt postkassen, er også næsten bøjet ned langs med jorden. Foto: Privatfoto

»Flammerne stod op lige ude foran min datters vindue. Hun sover i kælderen, og det var også hende, der gjorde mig opmærksom på, at der altså ikke længere var en postkasse, da braget vækkede os midt om natten.«

Samtidig var dele af postkassen fløjet rundt omkring både på og uden for hans grund.

»Det er helt skørt, at man ikke tænker over alt det, der kan ske, når man gør sådan noget her,« siger Rasmus Rosengren.

Han har delt episoden i en Facebook-gruppe for byen Taars og har fortalt om oplevelsen til TV 2 Nord.

»Mit håb er, at der er nogle unge mennesker – eller deres forældre – der ser mit opråb og tænker sig om en ekstra gang,« siger Rasmus Rosengren.

Han har endnu ikke meldt episoden til politiet, men har via Facebook opfordret den eller de skyldige til at komme forbi ham til en snak.

»Jeg er mere bekymret, end jeg er vred,« siger Rasmus Rosengren.