Fredagens uroligheder i Malmø, der blev udløst efter Stram Kurs-medlemmers afbrænding af Koranen i området Rosengården, går verden rundt.

Det betyder, at Rasmus Paludans ansigt og navn florerer på en lang række udenlandske medier.

Den danske partiformand er blandt andet at finde på det indiske medie 'India Today', det indonesiske medie 'Seputar iNews', det malaysiske medie 'NST Online' samt det franske medie 'France24'.

Alle bærer overskriften 'Uroligheder i Malmø i Sverige efter at en anti-muslimsk leder blev nægtet deltagelse i afbrænding af Koranen'.

Foto: 50090 TT Vis mere Foto: 50090 TT

'France24' skriver yderligere om hændelsen.

»Rasmus Paludan, der leder det højreekstremistiske parti Stram Kurs, skulle have holdt tale til begivenheden, hvor man afbrændte Koranen. Men myndighederne forudså Paludans ankomst, og blev ved grænsen nægtet adgang til Sverige, der i stedet fik et indrejseforbud de næste to år, da myndighederne frygter, at han kan begå kriminalitet i landet.«

Mediet citerer endda Rasmus Paludan fra hans egen Facebook-side, hvor han udtrykker sin utilfredshed over for de svenske myndigheder.

'Sendt tilbage og nægtet adgang til Sverige i to år. Men voldtægtsmænd og mordere er altid velkomne!' Skrev han.

Foto: 50090 TT Vis mere Foto: 50090 TT

15 personer er anholdt i forbindelse med urolighederne i Malmø.

Ifølge politiet skulle urolighederne være stilnet af i løbet af natten.

Politiet vurderer, at det kulminerede efter midnat, og efter klokken 03.00 lørdag har det været roligere.