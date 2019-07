Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan har købt billet til dette års Langelandsfestival, men når han møder op, vil han blive nægtet adgang. Han er nemlig uønsket på festivalen.

Onsdag formiddag er Rasmus Paludan, lederen af partiet Stram Kurs, på vej til festival på Langeland.

Han har sammen med to kammerater, heriblandt partiets fynske kandidat Martin Christensen, købt billet til årets Langelandsfestival, men han skal ikke regne med at blive lukket ind, når han kommer frem.

Det bekræfter direktør og festivalejer Allan K. Pedersen over for TV 2 News.

- Hvis han møder op, lukker vi ham ikke ind, siger han.

Velkommen på Vig Festival

Festivalledelsen blev opmærksom på, at et af festivalarmbåndene i år skulle om håndleddet på partilederen, da den tre mand store vennegruppe ville købe adgang til og beboelse i VIP-området.

Her blev vennerne bedt om at opgive navnene på de overnattende.

Herefter sendte Langelandsfestival en mail retur med beskeden om, at "Rasmus Paludan vil være uønsket på festivalen til enhver tid".

Det betyder ifølge festivaldirektøren, at Rasmus Paludan heller ikke kan indløse sin almindelige partoutbillet ved billetlugen. Det undrer partilederen.

- Jeg har aldrig prøvet at blive afvist på en festival. Det er helt enestående og meget sørgeligt, siger han til TV 2/Fyn.

For få uger siden var Rasmus Paludan på Vig Festival. Ifølge ham selv uden problemer.

- Absurd begrundelse

Allan K. Pedersen begrunder afvisningen med, at det er for de øvrige gæsters sikkerhed og tryghed, at Rasmus Paludan må misse Langelandsfestival.

- Det er en absurd begrundelse. Det er jo politiets opgave at beskytte festivalgæsterne, fortæller partilederen.

Omkring klokken 11.15 forventer han at være fremme ved festivalen, og står Allan K. Pedersen fast på, at billetterne ikke kan veksles til armbånd, truer Rasmus Paludan med at demonstrere foran festivalen.

- Vi kommer i privat regi. Det er chikanøst. Så må vi jo bare demonstrere. Det var bestemt ikke meningen, for det var et privat arrangement, siger Rasmus Paludan.

Fyns Politi bekræfter over for TV 2/Fyn, at man er på vej til festivalen i forbindelse med Rasmus Paludans ankomst.