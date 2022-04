»Jeg vil hellere dø stående end leve på mine knæ.«

Sådan lyder ordene fra Rasmus Paludan siddende i en bil på vej væk fra en demonstation, der mildest talt endte i kaos torsdag aften.

Rasmus Paludan, der ved valget i 2019 var få tusinde stemmer fra at komme i Folketinget, har nu valgt at skifte politisk spor til den anden side af Øresund. Af den grund afholder han valgmøder og demonstrationer i det svenske i påsken.

Og en af dem endte skærtorsdag i kaos.

Flere bilafbrændinger i forbindelse med Paludan-demonstration i Sverige. Foto: 60160 Stefan Jerrevång/TT Vis mere Flere bilafbrændinger i forbindelse med Paludan-demonstration i Sverige. Foto: 60160 Stefan Jerrevång/TT

I forbindelse med en demonstration arrangeret af Paludan i Linköping gik flere personer til angreb på politiet og tre betjente blev bragt til hospitalet. Det skriver Aftonbladet.

Optøjerne skyldtes ifølge Rasmus Paludan selv, at flere svenskere ikke ønskede Stram Kurs-politikeren i byen.

»Jeg kunne ikke afholde forsamlingen, som jeg havde fået tilladelse til, fordi der var enorme optøjer. Jeg har slet ikke set optøjerne, fordi politiet har holdt mig på lang afstand, da jeg ellers ville være truet,« fortæller han.

Men vidner siger, at du skulle have brændt en koran af klokken 15.30?

»Jeg har ikke brændt nogen koran af. Der blev sat ild til nogle sider, men det regnede lidt,« svarer Paludan.

Er du aldrig bange for din egen sikkerhed, når du ikke kan afholde dine demonstrationer og møde uden det skaber optøjer?

»Risikoen for at jeg bliver slået ihjel er mindre end 100 procent, men sandsynligheden for, at jeg ikke gøre noget for at forandre landet, Danmark og Sverige, er værre. Så jeg er nødt til at gøre det,« lyder det.

Rasmus Paludan skal afholde flere demonstationer langfredag, og han håber at kunne gennemføre dem.

»I morgen skal jeg afholde flere valgmøder i byer uden for Stockholm. Jeg håber, at det går stille og roligt, så jeg kan forklare vores politik, og hvem vi er.«

To personer er anholdt, og fem personer er blevet tilbageholdt i forbindelse med aftenens uroligheder.