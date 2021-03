I anledningen af årsdagen for den danske corona-nedlukning vil op imod 7000 mennesker holde en kæmpe 'genåbningsfest' i København.

Et velorganiseret arrangement, hvor der både skal være mad og drikke, toiletter, taler, sang og musik.

Men nu er en af dagens helt store højdepunkter sprunget fra. Musikeren Rasmus Nøhr skal ikke spille alligevel. Det skriver han på Facebook.

»Demonstrationen og min medvirken har ført til sorg og vrede og misforståelser, altså det stik modsatte af, hvad mine hensigter var. Derfor har jeg valgt at trække mig fra arrangementet, jeg ønsker ikke at være politiker, og jeg ønsker ikke at være genstand for splid.«

Rasmus Nøhr uddyber og fortæller, at sorgen, vreden og misforståelserne er sket mellem hans kollegaer, der ikke er begejstrede for, at han først havde tænkt sig at medvirke.

»Desværre bliver demonstrationen af rigtig mange af mine kolleger opfattet som en form for hærværk imod det fælles projekt, at komme ud af lock down og tilbage til hverdagen,« står der i opslaget.

Rasmus Nøhr ville ellers gerne have deltaget i eventet, da han støtter budskabet.

Han mener, at vi mennesker har brug for at se og opleve hinanden, og at fællesskabet er det, der giver mening i livet.

Og derfor må det her lockdown stoppe, hvis man altså spørger han.

»Jeg er fortaler for at vi kommer igennem denne krise som et samlet folk, med frihed og kærligheden intakt.«

»Desværre rækker mine evner ikke til at formidle dette budskab, og så vil jeg hellere forlade debatten end at blive uvenner med alle og enhver. Pas godt på hinanden. kh ras«