Energikrisen har skabt varmepanik. Især de stigende priser på el og gas har fået danskerne til at søge billigere veje.

Desperationen og frygten for ikke at have råd til de kolde måneder, mærker Rasmus Holm, ejer af Rasmus Holms Brændesalg og Træfældning i Balle på Djursland, i disse dage. Det skriver TV 2 Østjylland.

»Folk er totalt elektriske for at få fat i noget træ. De er simpelthen bange for, at de ikke kan få noget varme til vinter,« siger Rasmus Holm til TV 2 Østjylland.

Den høje efterspørgsel efter det varmende træ, har betydet, at Rasmus Holm må melde udsolgt fra dag til dag.

Han har sågar oprettet ventelister til dem, der ønsker at købe brænde inden vinter.

Og selvom det umiddelbart lyder som en god forretning for Rasmus Holm, er der også opstået problemer.

Folk er nemlig desperate og ringer til ham i tide og utide, imens efterspørgslen på brænde sjældent har været så stigende.

Træet, der skal bruges til brænde, skal desuden tørre et helt år, inden det kan bruges, hvilket også er en hæmsko.

Rasmus Holm og andre virksomheder, der sælger brænde, må altså kæmpe for overhovedet at følge med, mens de både skuffer og glæder de mange forventningsfulde kunder.