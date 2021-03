Debatten om kvinders sikkerhed buldrer derudad, og nu føler 24-årige Rasmus Hansen sig ramt på sit køns vegne.

»Hvorfor skal vi skamme os? Hvorfor skal vi undskylde for at være her? Har vi ikke lige så meget ret til at gå på gaden, som kvinder har?«

Sådan lyder buschaufføren Rasmus Hansens reaktion på den artikel, som B.T. skrev tirsdag.

I den stod Brian frem og ytrede, at mænd bør tage medansvar i problematikken og, at han derfor ikke kan se problemet i, at det er mændene, der eksempelvis bør gå over på fortovet på den anden side af vejen en sen, mørk aften.

Men hvis man spørger Rasmus Hansen, der bor i Horsens, har mænd lige så meget ret til at gå på gaden, som kvinder har:

»Det er ikke mænds ansvar at holde afstand. Eller at skulle løse den her problematik. Det er et fælles ansvar blandt mænd og kvinder.«

Rasmus beskriver sig selv om en 'gentleman'. Han er typen, der holder døren for kvinder, siger han. Dog har han heller ikke noget imod, at kvinder også holder døren for mænd.

»Det kaldes gensidig respekt. Og det savner jeg i den her debat om kvinders sikkerhed og færden i aften- og nattelivet,« fortæller han.

Rasmus anerkender dog, at 'Text me when you get home'-bevægelsen skal tages seriøst. At mænd skal lytte.

Men han ønsker ikke at skulle gå og være bange for at træde forkert, eller at hans hoved konstant skal være på overarbejde og gå med 'hvis nu hvis'-frygten.

Ifølge Rasmus vil det nemlig få alvorlige konsekvenser:

»Det ender med, at vi mænd går mentalt ned, hvis vi hele tiden skal overveje, hvornår ens adfærd kan føles grænseoverskridende over for kvinder.«

Derfor vil han ikke påduttes, at han bør gå over på den anden side af vejen, hvis han møder en kvinde på gaden en sen aften. Hvis han skal gøre det, skal det i hvert fald være hans egen frie vilje:

»Det skal ikke blive til en samfundsnorm, at vi mænd skal indrette os efter kvinderne. At de skal begrænse os. Jeg nægter at indrette mig efter det for at undgå mærkelige blikke fra folk, hvis jeg ikke gør det,« fastslår han.

»Hvis vi mænd først begynder at gå over på det andet fortov, så anerkender vi, at der er noget galt med os, og at vi skal holde afstand,« siger Rasmus, der ikke mener, at det er løsningen på problematikken.

Mener du, at samfundsnormen er på vej til, at mænd i for høj grad skal vise hensyn til kvinder?

Han vil nemlig ikke skamme sig over at være mand. Og hvis andre går og tænker, at de mænd, man møder på sin vej, er mordere eller voldtægtsforbrydere, så bør man se indad:

»Hvis man går og er så paranoid, at man ser mordere og voldtægtsmænd i alle fremmede mænd, så bør man nok få noget professionel hjælp fremfor at udskamme fremmede,« siger Rasmus.

Ifølge Dansk Kvindesamfund er det nødvendigt, at mændene også tager ansvar for at finde en løsning:

»Mænd er en del af problemet, og derfor skal de også være en del af løsningen. Det kræver, at vi vender narrativet om, og at mændene tager ansvar. De er nødt til at melde sig ind i samtalen og forholde sig til problematikken med henblik på at finde en løsning,« siger Helena Gleesborg Hansen, forkvinde hos Dansk Kvindesamfund.

Under hashtagget #TextMeWhenYouGetHome deler også danske kvinder deres oplevelser og strategier for at undgå overfald, når de går alene hjem om natten.