Først meddelte rejseselskabet Detur, at alle rejser i 2022-sæsonen vil blive aflyst. Men nu går det også ud over rejserne i 2023.

B.T. har nemlig talt med flere danskere, der i øjeblikket modtager mail fra Detur om, at deres rejser til sommeren og efteråret næste år er aflyst.

Det skyldes »de seneste års turbulens og udfordringer for rejse-, transport- og turismebranchen«, lyder det blandt andet i mailen fra Detur.

En af modtagerne af mailen er Rasmus Vindfeld, der skulle have været til Rhodos i august næste år.

»Vi skulle 12 personer af sted, og jeg er derfor i en situation, hvor jeg har betalt et depositum på 24.000 kroner,« fortæller han.

Han understreger dog, at han faktisk er lettet over, at rejsen nu er blevet aflyst. Han havde nemlig en mærkelig fornemmelse i maven, da han bookede sin rejse.

»To uger før de begyndte at aflyse, bookede jeg rejsen, og jeg ringede ind til dem. De virkede så ligeglade. De har garanteret vidst, at noget var i gære,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg håber, de går konkurs. Der er rigtig mange, der står og har penge i klemme.«

B.T. har været i kontakt med flere danskere, der i øjeblikket modtager mails fra Detur om, at deres rejser i 2023 nu også bliver aflyst. Her er en af dem. Foto: Privat Vis mere B.T. har været i kontakt med flere danskere, der i øjeblikket modtager mails fra Detur om, at deres rejser i 2023 nu også bliver aflyst. Her er en af dem. Foto: Privat

Han er heldigvis en af dem, der får sine penge retur via sin bank. Men andre har ikke mulighed for at gøre indsigelse i banken – blandt andet hvis man har betalt med et gammelt betalingskort eller via MobilePay.

B.T. har gennem længere tid beskrevet, hvordan en række danskere har følt sig snydt af Detur.

Flere har fået aflyst deres rejser med kort varsel, mens andre selv har måttet betale for deres hotel, selv om de har købt en pakkerejse.

Fælles for de mange Detur-kunder er, at de har store problemer med at komme igennem til rejseselskabet og problemer med at få deres penge retur.

B.T. har henvendt sig til Detur for en kommentar, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.