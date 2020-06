Lidt før klokken syv om morgenen klatrede han op på plateauet. Det er på størrelse med en dobbeltseng og det højeste punkt i hele verden.

23. maj 2019 lykkedes det bjergatleten Rasmus Kragh at bestige Mount Everest. Som den første dansker nogensinde uden brug af kunstig ilt.

Det tog ham tre forsøg. To gange tidligere måtte han vende om kun 250 meter fra toppen og rejse hjem uden at have nået sit mål. Men han trænede – endnu mere intenst – og fire år efter sit første forsøg stod han endelig på verdens højeste bjerg.

»Det var ikke glæde, der fyldte mig, men mest lettelse over, at jeg ikke skulle gå opad mere,« siger Rasmus Kragh.

23. maj 2019 stod Rasmus Kragh endelig på toppen af verdens højeste bjerg. Foto: Privatfoto

Han havde drømt om dette øjeblik. Efter 10 minutter på toppen, hvor han solede sig i bevidstheden om, at intet i verden var højere end ham, begyndte han at gå nedad.

»Min krop var i chok. Men jeg havde ikke kunnet forberede mig på den nedtur, der ventede.«

Selvom Rasmus Kragh var i den bedst mulige form, var han i livsfare. Temperaturen på bjerget var minus 25 grader og på toppen var der kun 1/3 ilt til rådighed.

Mens de andre bjergbestigeres ansigter var skjult bag iltmasker, føltes hvert enkelt af danskerens åndedrag i den tynde luft 'som en voldtægt af lungerne'. Han var udmattet, men vidste, at hvis han satte sig ned, ville han risikere aldrig at rejse sig igen.

Jeg griber fat i mandens sele og dundragt og tager et langt skridt sidelæns over på den modsatte side. Mit ansigt kommer helt tæt på hans, og jeg kan tydeligt høre hans anstrengte vejrtrækning gennem iltmasken. Jeg klikker mig hurtigt fast i rebet igen og står endnu en gang på fast grund. Det var én … Herefter begynder jeg at væve mig ind og ud mellem dundragterne… Jeg er ligeglad med, hvad de tænker... Der er kun meget få, der beklager sig. Men også kun meget få, der hjælper mig ved at flytte sig og give plads. Boguddrag fra 'Egotrip'

Den fysiske nedtur sluttede i Bace Camp ved bjergets fod.

»Da jeg nåede målstregen, var jeg glad. Men få dage efter begyndte jeg at få svært ved at forstå, hvorfor det havde været så vigtigt for mig at stå på den top,« siger han, da B.T. møder ham en lun forsommerdag i København.

Den psykiske nedtur stoppede ikke, da han nåede Base Camp og fik at vide, at en af de andre bjergbestigerne i hans lejr var død under forsøg på at nå toppen. Den stoppede ikke, da han et par dage senere landede i Danmark og opdagede, at han ikke længere kunne finde sig tilpas i hverdagen. Og den stoppede ikke, da han syv måneder senere fik at vide, at han havde fået PTSD.

Over de næste mange måneder udviklede tvivlen sig til en følelse af meningsløshed. Dels kom han hjem med begyndende lungebetændelse og en udmagret krop og psyke. Dels såede dét, han havde oplevet på bjerget, tvivl om meningen med det mål, han havde fravalgt så meget for at nå. Nu har han skrevet bogen 'Egotrip' om sin tur op og ned ad bjerget.

Køen på vej til toppen 22. maj. Foto: HANDOUT

Nedturen blev ved og ved – og kom til at handle om meget andet end at sætte livet på spil på et bjerg.

For som Rasmus Kragh siger:

»Døden er et vilkår i egotrippet.«

Selv havde han skrevet både afskedsbreve til sin familie og sin egen nekrolog, inden han tog af sted. Samme dag, som danskeren stod på toppen af Mount Everest, gik billeder af bjergbestigere, der stod i kø til toppen, verden rundt. Men står man stille for længe, dør man af kulde og iltmangel.

I 2019 mistede 11 mennesker livet på bjerget – tre af dem samme dag, som Rasmus Kragh nåede sit mål. De andre bjergbestigeres død påvirkede ham på en måde, som kom fuldstændigt bag på ham.

Lige før den lodrette forhindring er en død mand fastgjort. Han er iført spejlblanke goggles. Endnu en påmindelse om, at jeg dyrker elitesport på kanten af døden. Boguddrag fra 'Egotrip'

De lig, han mødte på bjerget, og det faktum, at mediernes fokus blev rettet mod redningsaktionerne, pustede til følelsen af meningsløshed.

»Min præstation røg i baggrunden. Dér stod jeg, med dannebrog og pokalen i hånden, men der var ikke noget publikum til at fejre mig.«

Døden satte de mange fravalg i perspektiv, som han selv havde gjort for at kunne gennemføre sit ultimativt egoistiske projekt. I årevis havde han rejst flere måneder om året og trænet med en disciplin, der ikke overlod megen plads til andre.

»Det er svært at være en ener. Jeg havde foretaget en parallel rejse i ensomhed,« siger han.

Rasmus Kragh 31 år.

Kæreste med Astrid, der er læge.

Bor i Aarhus.

Foredragsholder, rådgiver og forfatter til bogen 'Egotrip'.

Rasmus Kraghs familie har ikke fået meget opmærksomhed i de år, hvor forberedelserne fyldte alt. Venskaber er blevet glemt, og inden tredje topforsøg forlod Rasmus Kraghs kæreste ham, fordi 'der ikke var plads til hende' i hans liv. Den slags fravalg hævner sig.

»Jeg er typen, der normalt kan smide alle følelser i en fryser for at kunne holde fokus på fremdrift,« siger han. Men på bagsiden af bjerget begyndte følelserne at tø. Han fik svært ved at sove om natten, det blev en kamp at komme op om morgenen, men der gik lang tid, før han opdagede, at han langtfra bare var træt efter turen.

I løbet af efteråret 2019 holdt han 34 foredrag om sit bjerg og begyndte at skrive på sin bog. Ved foredragene tog han en maske på og hørte sig selv sætte autopiloten til. I virkeligheden var han i gang med effektivt at distancere sig fra andre mennesker.

»Jeg var begyndt at miste kontrollen og havde det ad helvede til,« husker han.

I det sekund skete der noget vildt ubehageligt. Imens jeg fortalte om følelsen af akut iltmangel, knækkede min stemme over… Før jeg vidste af det, begyndte tårerne at trille ned ad mine kinder. Først kæmpede jeg imod, men jeg kunne ikke stoppe det. Jeg vidste ikke hvorfor. Det var, som om min krop og min psyke gav slip. Boguddrag fra 'Egotrip'

Det endte i en psykisk nedtur og senere en PTSD-diagnose. Da det var værst, troede han, at han var i krig.

»Når jeg kiggede ud ad vinduet om morgenen, så jeg folk, der skød på hinanden. Det blev mere og mere virkeligt for mig. Det var, som om mit hoved var blevet overtaget,« siger han.

Det kom bag på ham, at psyken straffede ham – så voldsomt.

»Jeg havde jo ikke været i krig eller var blevet udsat for et overgreb. Jeg havde været ude i nærdødsoplevelser og havde optimeret min krop til grænsen, men det var jo mit eget valg,« siger han.

Rasmus Kragh under sit første topforsøg 22. maj 2017. Klippen til venstre hedder 'Mushroom Rock' og ligger i 8.600 meters højde. Kort efter måtte han vende om på grund af kraftig vind og storm. Foto: Foto: Rasmus Kragh

I december sidste år måtte han overgive sig og satte sig for første gang over for psykolog Rikke Høgsted, der er leder af Institut for Belastningpsykologi. Endelig kunne han begynde at tale om fortvivlelsen over at jagte noget så intenst, at han var villig til at sætte livet på spil, blot for at blive i tvivl om, hvorfor det overhovedet var vigtigt.

Med psykologen ved sin side har han været nede på bunden at vende. Endelig har han fundet svaret på, hvorfor det var magtpåliggende for ham at besejre bjerget.

I dag forstår han, at han skulle op på toppen for at kunne få nedturen. Selvom den har været benhård, ville han ikke være den foruden.

»Jeg skulle op på det bjerg for at kunne være mig selv. Jeg har skullet lære at acceptere, at mit egotrip var uundgåeligt, og at jeg ikke havde andet valg end at forfølge det.«

Det har taget Rasmus Kragh omkring et år at komme ordentligt ned fra sit bjerg. Nu er han klar til nye udfordringer. Foto: Bax Lindhardt I alt, alt for lang tid havde jeg skåret mine følelser væk. Jeg havde presset mig selv fysisk og psykisk til at udholde uendelige mængder af smerte, alene for at opnå mit mål. Og jeg havde efterfølgende forsøgt at gemme alle de følelser væk, så jeg ikke behøvede at forholde mig til dem. Jeg havde oplevet meget død og drama, og responsen fra omverdenen var derfor ikke blevet, som jeg havde håbet. Boguddrag fra 'Egotrip'

Før var han udelukkende fokuseret på præstationer og resultater. Nu er han optaget af de menneskelige aspekter af at bestige bjerge – uanset om de er fysiske eller mentale. Han er glad for de erfaringer, turen har givet ham.

»Mit sind og krop har fået en hård medfart, men det har gjort mig til en meget stærkere og klogere person.«

Et år efter, han nåede toppen af Mount Everest, er han endelig nået ned fra sit bjerg.

»Nu øver jeg mig i – ikke hele tiden at søge det perfekte. Ikke altid at tro, at alting kan blive til en guldmedalje. Nogle gange skal jeg bare sige pyt – og gå videre.«