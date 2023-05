Rasmine Hjortshøj hev hurtigt sin telefon frem, da et uventet syn mødte hende og kæresten ved havnen i Vejle mandag.

Her gik en ulv pludselig ind foran parrets bil.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

»Efter det er blevet bekræftet af en ekspert at det er en ulv, har vi snakket om at det er skræmmende, den render sådan rundt i byen,« skriver Rasmine Hjortshøj til B.T.

Til at begyndte med, var Rasmine Hjortshøj ikke sikker på, hvorvidt det var en ulv eller hund.

Steen Hedrup, en pensioneret naturvejleder, har dog efterfølgende bekræftet over for mediet, at det er en ulv.

For to uger siden blev en ulv også spottet i Vejle.

Og ifølge Steen Hedrup er der tale om samme ulv. Han anbefaler, at man holder sig på afstand af dyret. Også selvom ulve ikke er kendt for pludselig at gå til angreb og bide mennesker. Men:

»I byen kan den føle sig trængt op i et hjørne med de store bygninger omkring sig, og så kan den føle sig truet. Hvis den først gør det, kan jeg ikke afvise, at den kan gå til angreb,« siger han og tilføjer, at det ikke er normalt med ulve i bybilledet.