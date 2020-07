Det er flere steder i verden nødvendigt at kunne fremvise en negativ coronatest ved indrejse.

Flere steder i verden skal der fremvises en negativ coronatest ved indrejse.

Derfor indføres der nu et digitalt coronapas, der skal dokumentere, at man er rask.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at danskere, der skal til lande, hvor en negativ coronatest er nødvendig, kan få foretaget en test inden afrejsen.

Er den negativ, kan der downloades eller printes bevis for det, så det kan dokumenteres, når der rejses.

- Flere steder vil man kunne møde et krav om at kunne dokumentere en negativ Covid-19-test (sygdommen, der forårsages af coronavirus, red.), og med det nye Covid-19-pas har vi nu et digitalt tilbud til danskere, som har brug for at kunne medbringe en officiel dokumentation for test på deres rejse, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i meddelelsen.

Passet er i første omgang tilgængeligt for voksne over 18 år. Fra midten af juli bliver det dog også tilgængeligt for børn.

/ritzau/