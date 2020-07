»Det er jo bevidst svindel.«

Sådan tænkte Søren Madsen, 50-årig sikkerhedsvagt fra Solrød Strand, da han klikkede sig ind i sin netbank.

»Jeg skulle bare tjekke min banksaldo i går. Så så jeg, at der stod PARKPARK, og at der var trukket 300 kroner. Jeg tænkte: ‘Det er sgu da mærkeligt, for jeg har ikke brugt deres app i over et år’. Jeg har ikke engang appen mere. Den har jeg slettet for længe siden, da der altid var problemer med at stoppe en igangsat parkering.«

Søren Madsen er langt fra den eneste, der har fået trukket 300 kroner eller mere af den nordjysk-baserede parkeringsapp.

B.T. har modtaget flere henvendelse fra rasende danskere, og på Trustpilot er det det seneste døgn væltet ind med kommentarer fra brugere, der føler sig udsat for bondefangeri af værste skuffe.

Flere af brugerne har ikke brugt appen i årevis. Alligevel er de pludselig blevet trukket 300 kroner.

Forklaringen er, at PARKPARK har ændret forretningsmodel til forudbetaling i stedet for ad hoc-betaling.

Det fremgår af en mail, som ParkPark sendte til app-brugerne 29. juni, og som i flere tilfælde er havnet i brugernes spamfilter.

Allernederst i mailen skriver PARKPARK:

‘PPS: Det er i morgen PARKPARK skifter til en forudbetalt forretningsmodel, og trækker 300 kr. til din parkeringskonto. Til gengæld får du Danmarks billigste parkering. Du kan selv styre og kontrollere din parkeringskonto i app’en eller på Mit PARKPARK.'.’

Bag parkeringsappen står den danske serieiværksætter og rigmand Mads Peter Veiby, som er blevet hovedrig på at stifte og videresælge teleselskabet M1 til Telmore og siden på Spilnu.dk og en række andre virksomheder og investeringer.

Forbrugerombudsmanden har modtaget fem klager om ParkPark og vil på den baggrund samt omtalen på internettet ‘alvorligt overveje’ at undersøge PARKPARK nærmere, oplyser Jeppe Hunsdahl, fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

Han understreger, at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag, men siger generelt.

»Generelt skal man indhente et aktivt samtykke fra kunden, hvis man vil ændre i en aftale. Hvis ikke man har samtykke, skal man have klar hjemmel i aftalen til at ændre i aftalen uden forbrugerens samtykkke. Og hvis der er hjemmel i aftalen, skal man sende et varsel ud til kunden om ændringen i rimelig tid, inden ændringen træder i kraft. Tre måneder vil være ‘rimelig tid'. Generelt vil en dags varsel næppe være rimeligt.«

Forbrugerrådet vurderer, at PARKPARKSs forretningsmetode kan være på kant med loven. Forbrugerrådet vurderer, at det kræver et aktivt samtykke fra kunderne, før der kan ændres så drastisk i aftalevilkårene, som det er tilfældet med PARKPARK.

PARKPARKS administrerende direktør Michael Buch Sandager afviser over for B.T, at PARKPARK han gjort noget ulovligt.

Han hæfter sig ved, at PARKPARK allerede i midten af maj sendte mails ud til kunderne med varsling om den nye betalingsmodel.

»At vores mails så i nogle tilfælde kan være havnet i spamfiltre, er vi jo desværre ikke herre over. Vi har rådført os med vores egne advokater og har også spurgt netop Forbrugerombudsmanden til råds. Herfra fik vi at vide, at vi skulle varsle kunderne 30 dage før, og det har vi med vores varsel på 45 dage levet op til.«

Søren Madsen har nu været i kontakt med PARKARK, som lover at tilbagebetale ham de 300 kroner.