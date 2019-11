»Ned med patriarkatet og det hvide overherredømme,« lyder det fra scenen, hvor sangerinden Jada holder en hånd op i vejret, mens hun afslutter sin takketale.

Jada har netop modtaget Kronprinsparret Kulturelle Stjernedryspris og 100.000 kroner. Ved hendes side smiler Kronprinsesse Mary, men ikke alle sætter lige stor pris på sangerindens afsluttende bemærkning.

Jim Lyngvild mener, at Jada, der har det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, sender en decideret 'fuckfinger' til Kronprinsparret med den bemærkning:

»Når man stikker 100.000 kroner i lommen fra Kronprinsparrets fond, og så stikker en 'fuckfinger' i hovedet på dem bagefter, så skal man have en røvfuld. Hun skulle simpelthen have en røvfuld,« siger han til B.T.

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary sammen med prismodtager af kronprinsparrets kulturelle Stjernedryspris; sanger og sangskriver Jada. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary uddeler Kronprinsparrets Priser i Odeon, Odense, lørdag den 2. november 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary sammen med prismodtager af kronprinsparrets kulturelle Stjernedryspris; sanger og sangskriver Jada. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary uddeler Kronprinsparrets Priser i Odeon, Odense, lørdag den 2. november 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Han forklarer videre, at han har respekt for kunstnere som Kim Larsen, der gennem sit liv har sagt nej til at modtage flere priser - og endda har sagt nej til at modtage ridderkors fra Dronningen, men:

»Når du siger ja tak til en pris, så respekterer du også, at du ikke skal nedgøre arrangementets karakter. Det er en super uopdragen holdning at have.«

Jim Lyngvild påpeger samtidig, at han synes, der er kommet en ærgerlig tendens i samfundet, når det kommer til uddeling af priser:

»Der er kommet en stemning, hvor alle, der får ordet, misbruger det,« siger han og henviser til forfatter Jonas Eika, der i denne uge fik Nordisk Råds Litteraturpris og her benyttede chancen til at sende en række anklager afsted mod Mette Frederiksen.

Var bemærkningen fra Jada OK eller over stregen?

»Det er uopdragent og noget svineri. Det er vidunderligt, at vi har ytringsfrihed i Danmark, men med den følger også ytringsansvar.«

Også takt-og-tone ekspert Inge Correll mener, at Jadas kritiske bemærkning var upassende:

»Jeg synes, det var voldsomt. Det skal man holde sig fra at sige, og jeg krøllede tæer,« siger takt og tone-eksperten Inge Correll.

Hun mener ikke, at Jada opførte sig hverken korrekt eller dannet, da hun modtog prisen lørdag aften.

»Når man modtager så fornem en pris, så må man gerne være lidt ydmyg. Det sprog hører ikke hjemme i den sammenhæng. Hun møder op for at modtage en fornem pris og stor anerkendelse, så må man holde sådan noget for sig selv.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jada.