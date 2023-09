Idrætsforeningen Bagterp IF har fået nok af en bestemt type hundeejere.

Derfor har klubben lavet et skriv på Facebook – med en klar opfordring.

»Nej tak til lort i BIF,« indleder den nordvestjyske fodboldklub i opslaget.

»Når du går tur med din hund på Bagterp IF Fodbolds anlæg og du eller din hun lægger en lort, så samler I op,« tilføjer idrætsforeningen.

Sidstnævnte opfordring er skrevet med store bogstaver i opslaget og flankeret af ikke et, men to udråbstegn. For at understrege pointen.

De efterladte hundelorte skaber nemlig et ildelugtende og ulækkert problem for mange mennesker – ikke mindst børn.

»Vi har hundredvis af børn og unge der spiller hver eneste dag på anlægget, helt små børn der er på besøg fra børnehaven og dagpleje – de skal ikke træde rundt i din hunds efterladenskaber – færdig,« skriver Bagterp IF i Facebook-opslaget.

Til TV 2 Nord fortæller Jan Mylund, som har siddet i Bagterp IFs bestyrelse i ti år, at en del hundeejere holder mere øje med deres telefon end kæledyrets gøren og laden, når de befinder sig på fodboldbanen.

Andre hundeejere binder hundeposer med efterladenskaber fast til målene på banen, sandsynligvis fordi der ikke lige er en skraldespand i nærheden.

»Det er jo helt grotesk. Man kan næsten kun grine af det,« siger Jan Mylund til TV 2 Nord.

For at huske folk på at samle hundelortene op har idrætsforeningen med kridtmaskinen skrevet 'Dette er ikke en hundeskov' på fodboldbanen.

»Så hvis du ikke vil fjerne lorten, så frabeder vi os din og din hunds færden på anlægget,« lyder det afslutningsvis i Bagterp IFs opslag på Facebook.