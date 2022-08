Lyt til artiklen

Sundhedsmedarbejdere i Aarhus har fået en symbolsk bonus.

Under coronapandemien fik landets sygeplejersker et honninghjerte som tak for deres indsats, hvilket skabte både stor debat og vrede blandt dem, der stod forrest under pandemien.

Nu har Aarhus Kommune også valgt at belønne deres 7.000 ansatte på sundheds- og omsorgsområdet med andet end en pose penge.

De har fået et postkort og et badge med teksten: ‘Tak for dig’. Det skriver TV 2 Østjylland.

Der var ikke råd til at give de ansatte en lønbonus, siger rådmand for sundhed og omsorg, Christian Budde (V).

Selvom et badge og postkort lyder som en anerkendelse, er det ikke ligefrem sådan, det er blevet taget imod.

»Vi gør så meget i vores arbejde, så at få det her postkort og badge var en mavepuster. Jeg valgte simpelthen ikke at tage imod det, for jeg havde ikke noget, jeg skulle bruge det til, og jeg følte mig ikke værdsat,« siger social- og sundhedshjælper Cecilie Munch Hedegaard til TV 2 Østjylland.

I alt 11.000 ansatte i Region Midtjylland var mere heldige end Cecilie Much Hedegaard og de andre 7.000 sundhedsmedarbejdere i Aarhus. De fik 10.000 kroner i lønbonus, som tak for deres indsats under corona.