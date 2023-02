Lyt til artiklen

»Det er rendyrket censur, som jeg kun troede fandtes i totalitære stater.«

Det er Laila Jerming Grafs reaktion på Disneys beslutning om at forbyde genoptryk af udvalgte Anders And-historier af legenden Don Rosa.

Hun er formand for Dansk Donaldist-Forening, der samler Disney-entusiaster.

»Vi blev opmærksomme på Disneys beslutning, da Don Rosa skrev om det på Facebook tirsdag,« fortæller hun.

Laila Jerming Graf er formand for dansk Donaldist-Forening. Foto: Mit Perspektiv

Don Rosa er en berømt amerikansk tegner og forfatter af Anders And-historier. Hans mest kendte værk er ‘Her er dit liv, Joakim’, hvor han i 12 kapitler fortæller om Joakim von Ands liv fra 1867 til 1947.

Og det er netop en af historierne fra det værk, som Disney ikke ønsker at genoptrykke fremover. Mere præcis kapitel 11 ‘Verdens rigeste and’. Her optræder figuren ‘Bombie the Zombie’, som oprindeligt blev skabt af den mest kendte Anders And-tegner, Carl Barks.

Disney skriver til Don Rosas udgiver, at ‘som en del af deres igangværende engagement i mangfoldighed og inklusion er The Walt Disney Company i gang med at gennemgå alle deres historier. Og de historier, som ikke stemmer overens med Disneys værdier, vil ikke længere blive udgivet.’

'Disney mener, at zombien er et udtryk for racisme,' skriver Laila Jerming Graf i et indlæg på Facebook, hvor hun på vegne af Dansk Donaldist-Forening skriver om Disneys beslutning.

Don Rosa er en af de mest kendte Anders And-tegnere. På billedet ses han på en tegneseriemesse i Berlin i 2016. Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress

»Det er en overreaktion fra Disneys side. Det ødelægger fuldstændig den mest populære Anders And-historie – ‘Her er dit liv, Joakim’ – som man nu ikke længere kan udgive,« fortæller hun.

»Det er fint nok, at man ikke laver den slags i dag. Men man skal ikke ændre i historien. Det er en vigtig del af vores kulturarv,« siger Donaldist-formanden til B.T.

»Lav i stedet en indledning, hvor det nævnes. Så kan man tale med sine børn om det og lære noget om det.«

Sammen med Ankistit – Finish Donaldist Society og Carl Barks Fan Club har Dansk Donaldist-Forening besluttet at sende et brev til Disney-koncernen i forsøget på at få dem til at ændre beslutningen.

Det burde kunne klares på samme måde, som de gør det med deres spillefilm – ved at komme med en disclaimer forinden, mener Laila Jerming Graf, der også har rakt ud til de svenske, tyske og italienske 'donaldister'.

Man kan også som privatperson skrive under på brevet.

»Vi er oppe på 300 underskrifter og oplever generel meget stor opbakning til vores protest,« fortalte hun lørdag middag.