'Jeg synes, jeg er ulækker,' og 'jeg føler, jeg er hende luderen, som folk kalder mig'.

Det er nogle af tankerne, 16-årige Ronja hver dag gør sig, efter en dreng for flere år siden delte nøgenbilleder af hende.

En dreng, som Ronja, der ikke ønsker sit efternavn frem, havde sendt nøgenbillederne til, fordi hun var forelsket i ham.

Men det skulle hun tydeligvis aldrig have gjort.

Jeg tænker ikke på andet, end om jeg møder folk, der ikke kan lide mig, eller ved, hvad jeg har gjort Ronja til DR3

»Selv om det er tre-fire år siden, tænker hun på det hver eneste dag. Når hun skal i skole, går hun gennem skoven for ikke at møde nogen på vejen. De andre råber 'luder' og griner ad hende,« lyder det på Facebook fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær for Red Barnet.

Delingen af Ronjas nøgenbilleder foregik på denne måde:

»Drengene sagde, hun skulle sende flere. Ellers ville de dele billederne,« skriver Johanne Schmidt-Nielsen, som henviser til, at Ronja fortæller sin historie i fjerde sæson af 'Tværs på DR3'.

Hele debatten om sexisme er den seneste tid eksploderet her i Danmark.

Sofie Linde har været udsat for sexchikane og afpresning i begyndelsen af sin karriere, fortalte hun til årets Zulu Comedy Galla. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Sofie Linde har været udsat for sexchikane og afpresning i begyndelsen af sin karriere, fortalte hun til årets Zulu Comedy Galla. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det hele startede, da Sofie Linde, der er kendt som vært på 'X Factor', 26. august under Zulu Comedy Galla fortalte, hvordan en mandlig mediechef havde udsat hende for sexcikane.

Siden er rækken af både kendte, tv-værter, politikere og helt almindelige borgere, der er har oplevet sexchikane eller anden pervers opførsel, bare steget og steget.

Senest har den 24-årige medicinstuderende Helena Udsen fortalt, hvordan flere patienter begyndte at onanere, når de så hende.

Og de stoppede ikke med at onanere, når hun bad dem om det.

24-årige Helena Udsen har som medicinstuderende oplevet, hvordan mandlige patienter begyndte at onanere, når de så hende. Foto: privat Vis mere 24-årige Helena Udsen har som medicinstuderende oplevet, hvordan mandlige patienter begyndte at onanere, når de så hende. Foto: privat

De lyttede først, når hun nærmest råbte stop.

Tilbage til historien om delingen af Ronjas nøgenbilleder.

Johanne Schmidt Nielsen har en klar opfordring.

»Det er så vigtigt, at børn og unge ikke går alene med det her! Vi skal tale om, hvor forkert det er at dele andres billeder. Vi skal tale om, at man ikke altid kan stole på folk, man møder på nettet. Og vi skal tale om, hvor man kan få hjælp,« skriver hun.

»Det er alle dem, der har delt hendes billeder, der er galt på den,« siger Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet, om drenges deling af 16-årige Ronjas nøgenbilleder. Foto: Søren Bidstrup Vis mere »Det er alle dem, der har delt hendes billeder, der er galt på den,« siger Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet, om drenges deling af 16-årige Ronjas nøgenbilleder. Foto: Søren Bidstrup

Samtidig slår Johanne Schmidt Nielsen fast, at det ikke er Ronja selv, der skal skamme sig over billederne.

»Det er alle dem, der har delt hendes billeder, der er galt på den,« skriver hun og tilføjer:

»Det er dem, der kalder hende luder og griner af hende, der gør noget forkert.«

