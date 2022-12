Lyt til artiklen

Da den nye regering fremlagde regeringsgrundlag onsdag, blev det gjort klart, at helligdagen store bededag fremover skal være en almindelig arbejdsdag.

Og det er i den grad faldet flere danskere for brystet.

En af dem er portræt- og eventfotografen Angelina Devine fra Odense. Hun er nemlig booket på store bededag helt frem til 2027.

Store bededag er kendt som en af de allerstørste konfirmationsdage, og ifølge biskop ved Viborg Stift Henrik Stubkjær er 20 procent af befolkningen inviteret til konfirmation hvert år på netop den dag.

Derfor er store bededag også en af Angelina Devines helt store indtjeningsdage som fotograf.

»Det er en af de største dage for stort set alle fotografer i branchen. Vi har faste kirker, hvor datoer ligger fast i årevis,« siger Angelina Devine.

Og det er ikke kun hendes egen branche, der kommer til at blive hårdt ramt, siger hun:

»Jeg ved, at mange af dem, der har booket mig, også har booket lokaler, mad og så videre. Det er ret bredt over mange brancher.«

Det er netop de brancher, der i forvejen har været allerhårdest ramt de sidste par år på grund af corona:

»Hvorfor vil de sparke til de brancher, det er gået hårdest ud over under corona? Vi er mange, der er et sted, hvor vi ikke kan miste mere. Jeg mistede 80 procent af min omsætning i 2020.«

Hun tænker, om den nye regering overhovedet ved, hvad der foregår ude i den virkelige verden:

»Tror de, at vi allesammen sidder hjemme og nyder en ekstra fridag? Det er en naiv tilgang.«