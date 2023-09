Det hele er en stor fiasko – også økonomisk.

Den europæiske havvindindustri tog sig til panden fredag, da den britiske regerings udbud af store havvindmølleparker med en samlet kapacitet på fem gigawatt var endt i fiasko.

For de havde ikke modtaget et eneste bud, skriver Berlingske.

Nyrehugget kommer blot få uger efter, at verdens største havvindudvikler, danske Ørsted, sendte chokbølger gennem hele havvindindustrien.

Det gjorde de ved at meddele, at leveranceproblemer, højere omkostninger og stigende renter ventes at føre til nedskrivning i størrelsesordenen 16 milliarder kroner i år, skriver Berlingske.

Men ifølge The Times er årsagen til det britiske havvindflop, at den britiske regering ikke har været klar til at ændre betingelserne i udbuddet for at tage højde for de stigende omkostninger og renter.

Den britiske regering slår fast, at havvindindustrien fortsat er en »britisk succeshistorie«.

En melding, som topchef Henrik Andersen fra Vestas ikke enig i. Han truer nu med at indstille opførelsen af en ny vindturbinefabrik i landet.

»En fabrik bliver ikke bygget i Storbritannien, indtil vi har klar forudsigelighed på efterspørgselssiden. I stedet for at være førende inden for havvindindustrien er Storbritannien nu blevet et middelmådigt land,« lyder det fra topchefen til Berlingske.