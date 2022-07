Lyt til artiklen

Efter intense forhandlinger er det nu endt med, at knap 1.000 SAS-piloter strejker. Topchefen i SAS lægger en stor del af skylden på piloterne.

Mandag formiddag kom der endelig et svar.

Et svar, der for de mange passagerer, der skulle rejse med SAS, ikke just var positivt. SAS-piloterne strejker, og det betyder, at op mod 30.000 passagerer bliver ramt dagligt.

Det norske medie Dagbladet har bragt et interview med Anko van der Werff, der er præsident og CEO i SAS. Og han er ikke i tvivl om, hvor skylden skal placeres.

Et hav af medier var mødt op, da nyheden om SAS skulle overleveres. Foto: Chris Anderson/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er en utrolig dårlig nyhed for vores passagerer. Vi er knuste. Det var sommeren, hvor alle glædede sig til at rejse igen.«

»Vi har haft den værste pandemi i vores liv. Vi har modtaget mange af skatteydernes penge. Det er en skam, at det er den måde, piloterne vælger at betale al den generøsitet og tålmodighed tilbage med,« udtaler Anko van der Werff.

I interviewet lægger Anko van der Werff ikke skjul på, at han mener, at piloterne bærer en stor del af skylden.

Men lederen af det svenske pilotforbund, Martin Lindgren, giver ikke meget for den udmelding, og han slår hårdt tilbage på SAS.

Han forklarer, at de ikke er nået til enighed på flere punkter, og at han håber på, at de kan vende tilbage til forhandlingsbordet.

Lederen for pilotforbundet tilføjer, at de virkelig beklager over for passagererne.

I skrivende stund vides det ikke, hvornår parterne når til enighed om en aftale. Der er ingen meldinger om, hvornår parterne genoptager forhandlingerne.

Men en ting er sikkert. Det bliver dyrt for SAS.

Sydbank anslår, at det kommer til at koste SAS omkring 70 millioner kroner om dagen.

»Hvis pilotstrejken varer 14 dage, så har det formentlig i likviditet - altså i penge, der ikke er kommet ind i SAS' kasse eller er flyttet ud formentligt kostet tre milliarder kroner.«

»Så det her er møgdyrt for SAS,« udtaler luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.