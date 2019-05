Partileder Mette Frederiksen raser over det - hun kalder - et 'uhørt angreb' på Roskildes gravide borgmester, Joy Mogensen.

Det er 'en tragedie af shakespeareske dimensioner' og dybt 'ulykkeligt, at vi er blevet så selvcentrerede og egoistiske', at man beslutter sig for at få et barn alene.

Det mener Simon Simonsen fra Socialdemokratiet i hvert fald, og det gav han i den grad udtryk for i et udskældt Facebook-opslag, der hurtigt blev rødglødende.

I opslaget, der så dagens lys søndag, kritiserede S-folketingskandidaten sin partifælle - Roskilde-borgmester Joy Mogensen - for at have valgt at blive gravid med donorsæd. Han kaldte blandt andet hendes valg for 'et personligt frigørelsesprojekt'.

Opslaget - og harmen over det - fik lynhurtigt ben at gå på, og flere partifæller nærmest sloges om at komme først til at kritisere Simon Simonsens nærmest personlige angreb på Joy Mogensen.

Deriblandt René Rud Mikkelsen, medlem af forretningsudvalget i Socialdemokratiet i København, der kaldte Simon Simonsen for en 'uværdig socialdemokratisk kandidat' samt Niels Efterstigaard Bjerrum, folketingskandidat for Socialdemokraterne, som skrev: 'Det er altså et nyt lavpunkt for dig - SUK!' til sin kollega.

Og nu melder Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, sig altså også til koret af kritikere, som er fortørnede over Simon Simonsens angreb på den kommende solo-mor.

På Facebook lykønsker hun først Joy Mogensen med graviditeten, hvorefter hun sender en ret så tydelig stikpille mod Simon Simonsen:

Det er for mig helt uforståeligt Mette Frederiksen, Socialdemokratiet

'Kæmpe stort tillykke. Og lad mig gøre det helt klart. Om man bliver gravid med hjælp eller ej. Om man er en eller to om at påtage sig forældreopgaven – det er simpelthen ikke op til andre at fælde dom over,' skriver hun i opslaget, der fortsætter:

'Det er der en socialdemokratisk politiker, der har gjort. Det er for mig helt uforståeligt. Ikke alene er det et politisk synspunkt, der er langt fra Socialdemokratiets. Det er også et uhørt angreb på en kollega. Jeg får altid at vide, at politik er et hårdt game. Og beskidt. Det bestemmer vi selv. At alle ikke bare glæder sig over andres lykke er ganske enkelt forkert,' afslutter Mette Frederiksen.

Det var i mandags, at Joy Mogensen meddelte, at hun var blevet gravid med en anonym donor gennem et fertilitetsforløb på Odense Universitetshospital.

Det gjorde hun i et Facebook-opslag, hvor hun blandt andet skrev, at hun var sikker på, at hendes 'skønne, mangfoldige, nysgerrige, empatiske og aktive hjemsted, Roskilde, sagtens kan rumme en solo-mor-borgmester'.

Simon Simonsen var mandag ude og understrege, at hans opslag ikke var ment som et personligt angreb mod Joy Mogensen, men nærmere rettet mod tendensen. Til Berlingske forklarede han desuden, at det - ifølge ham - er mest optimalt for et barn, hvis der er to forældre.

»Man må gerne mene, at jeg lever i fortiden. Det gør jeg måske. Men vi kan ikke komme udenom, at det her er udtryk for, at man sætter egoisme over fællesskabet,« sagde han til avisen.

Joy Mogensen er i kølvandet på Mette Frederiksens støtte endnu engang logget på det sociale medie, hvor hun udtrykker taknemmelighed for opbakningen.

'Jeg kan selvfølgelig undskylde mig med hormonerne, men nu blev jeg altså lige igen rørt til tårer...Kæmpe knus og tak til Mette Frederiksen for opbakning til alle, som kæmper for at få børn, og har brug for samfundets hjælp til at opnå det,' skriver hun i et Facebook-opslag, som du kan se herunder.