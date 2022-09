Lyt til artiklen

30 år med uvished om, hvornår beboerne i et højhus på Peder Lykkes Vej skulle flytte, er nu ovre.

De 240 beboere har netop fået besked på, at de skal være ude af deres lejligheder inden årets udgang.

Det betyder, at 176 beboere kommer til at stå uden tag over hovedet 31. december. Beboerne i de resterende ældreboliger bliver genhuset.

Beboerne er på midlertidige kontrakter, der er blevet fastlagt, fordi der altid har været planer om nedrivning.

Men selvom det har været alment kendt i lang tid, at bygningen skal rives ned, raser beboerne over beslutningen.

Det gør de, fordi de mener, at boligselskabet Domea, der ejer bygningen, ikke har været gode nok til at informere dem løbende om, hvad der kommer til at ske.

24-årige Nikoline Joensen, som er bestyrelsesmedlem i højhuset, er en af dem:

»Jeg blev chokeret ligesom alle andre. Vi havde for nylig på et beboermøde fået en dato, der hed i hvert fald 2025, så når man pludselig åbner sin postkasse og ser, at man skal være ude inden for tre måneder, chokerer det os allesammen,« siger hun.

Snart skal højhuset på Amager rives ned.

Brevene i beboernes postkasser kan godt tyde på, at nedrivningen vil ske lang tid før 2025.

Domea skriver i en mail til B.T., at betonkonstruktionen hurtigere går i stykker end tidligere. Derfor kan de ikke garantere, at bygningen står der til 2025.

Og det har skabt en masse forvirring blandt bygningens beboere.

25-årige Nikolaj Lohman er en af dem, der har en midlertidig kontrakt. Han stod som et stort spørgsmålstegn, da han læste brevet. Derfor kritiserer han nu også Domeas måde at håndtere sagen på.

Det har nemlig været hans opfattelse, at kontrakten ville blive fornyet igen.

»Teknisk set har vi jo vidst det, men på grund af den historie, der har været med Domea, har de fleste tænkt 'nu må vi se'. Domea har flere gange meldt ud, at nedrivningen vil ske, at kontrakterne ikke bliver forlænget, og at vi skal finde et andet sted at bo,« siger han.

Alligevel er hans kontrakt blevet forlænget flere gange.

»Det er klart, når man bliver ved med at råbe vagt i gevær i 30 år, at folk tror, at det vil fortsætte sådan. Det var også den stemning, der herskede blandt de andre beboere,« siger han.

Men nu skal han, sammen med 172 andre, finde et nyt sted at bo.

Domea skriver i mailen til B.T., at den kritik, der er rettet mod dem, gør indtryk, og at de har arrangeret et beboermøde, hvor de vil rådgive de snart hjemløse beboere.



»Vi vil i den kommende tid sætte ind for at finde løsninger og vejlede beboerne bedst muligt. Men vi kommer ikke uden om, at det er en ekstraordinær situation,« skriver de.