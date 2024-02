Der udspillede sig et drama i luften over København, og nyt videomateriale viser øjeblikket, hvor piloten kaldte 'mayday'.

»Vi var flere, der overvejede at skrive 'vi ses nok ikke igen' hjem til vores forældre.«

Det var sådan, en af passagererne, 18-årige Emma Christensen, over for B.T. beskrev de dramatiske øjeblikke, hvor piloterne mistede fuld kontrol over flyet, en Airbus 320-214, mens det hang skævt i luften.

Hun var på vej hjem fra en studietur i Lissabon med klassekammerater og lærere fra 2.g på Egedal Gymnasium.

»Jeg har på fornemmelsen, at vi nærmest fløj slalom hen over Københavns Lufthavn, landingsbanen og græsarealerne,« fortalte en anden af passagererne, Hans Henrik Groth, desuden til B.T.



I alt var der 102 passagerer og syv besætningsmedlemmer ombord på flyet.

På videoen herover kan man se det mislykkede landingsforsøg og de dramatiske øjeblikke, som Emma Christensen og Hans Henrik Groth beskriver.

Den dramatiske episode fandt sted om eftermiddagen fredag den 8. april 2022, og tirsdag har Havarikommissionen så udgivet den endelige rapport om det, man karakteriserer som en 'alvorlig hændelse'.

Det har tidligere været fremme, at piloten undervejs i forløbet, mens han kæmpede med at få flyet til at stige i luften over København, kaldte 'mayday'.

I rapporten beskriver Havarikommissionen, hvordan flyet kom ind til landing under forhold med kraftige vindstød. Hjulene ramte jorden.

»Samtidig bliver gashåndtagene trukket helt tilbage, så de såkaldte thrust reversere slår til og hjælper med at bremse flyet,« forklarer Kristian Ulstrup Sivertsen, som er undersøger hos Havarikommissionen, over for B.T.

Thrust reverseren sørger for at arbejde i den modsatte retning for at øge bremseeffekten på flyet.

Det var denne luge på venstre motor, som ikke kunne lukkes. Foto: Havarikommissionen Vis mere Det var denne luge på venstre motor, som ikke kunne lukkes. Foto: Havarikommissionen

»Men piloten synes, at landingen er ustabil, så han skubber gashåndtaget helt frem igen for at gå rundt igen og gøre et nyt forsøg på at lande.«

»Men det, der sker her, er, at thrust reverseren ikke lukker på venstre side. Det er det, der gør, at flyet flyver mod venstre. Man ser også på videoen, at piloten kæmper med at bevare kontrol over flyet,« forklarer Kristian Ulstrup Sivertsen.

Han konstaterer, at det er derfor, man efterfølgende har karakteriseret episoden som en 'alvorlig hændelse'.

»I vores definition er det en situation, hvor der var potentiale for et havari,« siger Kristian Ulstrup Sivertsen.

Han forklarer samtidig, at piloten afviger fra procedure, da han vælger at afbryde landingen og forsøge forfra.

»Når først du har trukket gashåndtaget helt tilbage og flyet har haft kontakt med jorden, så skal du sådan set gennemføre landingen,« siger Kristian Ulstrup Sivertsen.

Det lyder som en kritik af piloten?

»Vi placerer hos Havarikommissionen ikke skyld og ansvar. Man kan sige, at her er et sted, hvor han ikke gør, som flyproducenten har beskrevet, at han skal gøre,« siger Kristian Ulstrup Sivertsen.

»Omvendt er der andre faktorer, der gør, at han ikke vil risikere landingen. Flyproducentens undersøgelser viste, at andre piloter også har afviget fra samme procedure,« understreger han.

Rapporten beskriver, at besætningen mister 'fuld kontrol' over flyet. Hvor længe står det til?

»Det er svært at fastslå og definere. Han flyver ud over venstre side af banen og kommer ret tæt på at ramme en antenne, som man også kan se i videoen. Men hvor længe, det er svært at sige,« siger Kristian Ulstrup Sivertsen.

»Det er langt under et minut, men han har kontrollen, da flyet begynder at komme opad og stiger ud.«

»Der er en indledende fase, hvor flyet trækker mod venstre, mens de kæmper med at forstå, hvorfor flyet gør, som det gør i situationen. De får ikke den gas, de forventer, og faktisk bremser venstre motor flyet,« siger Kristian Ulstrup Sivertsen desuden.

Havarikommissionen er efterfølgende kommet med to sikkerhedsanbefalinger ovenpå nærulykken.

Den ene er, fortæller Kristian Ulstrup Sivertsen, en opdatering af flytypens software.

»På baggrund af episoden og vores undersøgelse har flyproducenten besluttet at lave en opdatering af flyets software, som ikke er bygget til dette scenarie,« forklarer han.

»Det er kombinationen af, at piloten afviger fra proceduren samtidig med, at flyet hopper hen ad asfalten.,« tilføjer Kristian Ulstrup Sivertsen, som forventer, at opdateringen er klar i 2025.

Den anden sikkerhedsanbefaling er, at certifikationskrav til flytypen skal tage højde for det scenarie, som udspillede sig i luften over København, så flyet er bygget til at kapere med scenariet og lukke thrust reverseren.