Kun de mest iøjnefaldende tegn på overgreb mod børn fører til underretning, viser rapport fra styrelse.

Hvis et barn møder op i børnehaven eller skolen og fortæller, at det er blevet slået derhjemme eller ligefrem kommer med fysiske tegn på overgreb, reagerer personalet resolut og sender en underretning til kommunen.

Derimod halter det mere med reaktionen, hvis barnet viser indirekte tegn på overgreb for eksempel ændrer adfærd, opfører sig anderledes end jævnaldrende eller har gentagen modvilje mod at ville med forældrene hjem.

Det fremgår ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten af en rapport, som Deloitte har udarbejdet for Socialstyrelsen. Konklusionen er klar: "Hermed overses potentielt overgreb, der ikke direkte italesættes af barnet".

Situationen bekymrer i høj grad social- og indenrigsminister Astrid Krag.

- Det tænder mine advarselslamper på børnenes vegne. Det overrasker mig, at der stadig er en gråzone, hvor børn bliver slået, uden at der sker mere, fordi vi som samfund ikke reagerer hurtigt og tydeligt nok og får stoppet volden, siger hun.

Ministeren vil nu indkalde de relevante parter for at undersøge, hvor der skal strammes op.

I Børns Vilkår vurderer direktør Rasmus Kjeldahl, at netop de mere skjulte tegn på vold er "det allerstørste problem". Han opfordrer kommunerne til at indføre en mere fast procedure for, hvordan tegn på vold skal håndteres.

Deloitte peger også på, at der i henholdsvis forvaltningen og i institutionerne er forskellige opfattelser af, hvem der har ansvaret for hvad. Det bekymrer Rasmus Kjeldahl.

»Der foregår et vist abekasteri mellem forvaltningen og det pædagogiske personale om, hvem der skal tage sig af sagen, og det er selvfølgelig ikke i orden, siger han til Jyllands-Posten.

I kommunernes forening, KL, fastslår Thomas Adelskov (S), formand for foreningens socialudvalg, at der er en "kæmpe opmærksomhed på tegn på mistrivsel hos børn og unge", og han hæfter sig ved, at antallet af underretninger over en årrække er steget.

/ritzau/