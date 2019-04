På flere af FN's miljømål er udviklingen i Danmark gået den forkerte vej eller stagneret, viser en ny rapport.

Strøm fra vindmøller, solceller og andre vedvarende energikilder udgør en stadig større del af energiforbruget i Danmark.

På det punkt går udviklingen - set med klimavenlige briller - i den rigtige retning. Men på flere andre områder lever Danmark ikke op til FN's verdensmål for miljø og klima.

Det fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Blandt andet har Danmark de seneste år ikke formået at skære ned på forbruget af materialer og energi i industrien, ligesom den relative CO2-udledning samme sted ikke er faldet.

- Vi har økonomisk vækst igen, og det kan gøre, at man bruger flere ressourcer og energi per produceret enhed. Og så har vi i nogle år ikke haft så store ambitioner på klimaområdet, siger direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen.

- Endelig skyldes udviklingen de lave energipriser.

Fem FN-delmål er sat under lup i analysen.

Delmålene handler om, at andelen af vedvarende energi skal øges, energi skal generelt bruges mere effektivt, og også forbruget af andre typer ressourcer skal ske med minimalt spild.

Dertil kommer, at alle industrier skal opgraderes, så de bliver mere bæredygtige, og brug og håndtering af naturressourcer skal ligeledes ske på en bæredygtig måde.

Hvad angår fire ud af de fem mål er udviklingen enten gået tilbage eller har stået stille i Danmark siden 2014. Analysen omfatter data til og med 2017.

Fra 2010 til 2014 faldt forbruget af energi for hver enhed, der blev produceret. Men siden 2014 har energiforbruget i produktionen ligget på omtrent samme niveau med tendens til en svag stigning.

Samtidig er der siden 2014 brugt flere og flere materialer til at producere varer for den samme værdi som tidligere - kort fortalt.

Desuden er udledningen af CO2 i industrien blevet undersøgt. Generelt har der været et fald fra 2010 til 2014, hvorefter udviklingen er stagneret.

Zoomer man ind på forskellige brancher, er der dog store forskelle. Forsyningsbranchen skiller sig ud som klassens duks. Her er udledningen af CO2 faldet markant siden 2010 - også de seneste år.

Til gengæld har der været en tydelig stigning i udledningen af CO2 i den branche, der udvinder råstoffer.

Verdensmålene blev vedtaget af FN's medlemslande i 2015 og handler blandt andet om bæredygtig økonomisk vækst, sult, fattigdom, sundhed, lighed mellem kønnene og uddannelse.

