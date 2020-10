Børne- og undervisningsminister kalder det alvorligt, at 14,2 procent af eleverne har mindst en måneds fravær.

14,2 procent af eleverne på landets folkeskoler havde mindst en måneds fravær i skoleåret 2018/2019.

Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår og Egmont Fonden, skriver Politiken.

Det svarer til, at omkring 75.000 elever har været fraværende i over ti procent af skoleåret.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1521 elever, interviews med børn med meget fravær samt ny forskning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Problemet er ikke lige stort i hele landet, viser rapporten. Nogle kommuner kæmper med et bekymrende fravær blandt en større andel af eleverne.

Eksempelvis havde 27 procent af eleverne i Lolland Kommune og Brøndby Kommune mindst 20 dages fravær på et skoleår. Omvendt gælder det kun seks procent af eleverne i Herning Kommune.

- Det er utrolig trist, at der er så mange børn, der ikke får den undervisning, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, til Politiken.

- Det har store konsekvenser, at de er væk. Der gemmer sig mange forskellige historier i tallene, men i nogle af tilfældene er der tale om langvarigt fravær, hvor forældrene ikke kan gå på arbejde, fordi børnene ikke går i skole.

Rapporten viser, at skolefravær ofte udvikler sig gradvist.

Elever med et fravær på over ti procent i 9. klasse har også haft et højere gennemsnitligt fravær allerede i 2. klasse.

Ifølge Børns Vilkår er det vigtigt, at man får en mere forebyggende tilgang for at bekæmpe højt fravær.

Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), kalder over for Politiken fraværstallene for "dybt alvorlige".

Hun påpeger dog samtidig, at tal fra Københavns Kommune tyder på, at en fraværslov fra sidste år, hvor forældre kan miste børnechecken, virker.

Hun håber derfor, at samme tendens viser sig i resten af landet, siger hun til avisen.

Det er dog ikke den rette løsning, hvis man spørger Børns Vilkår.

- Jeg tror, at der ligger en stor opgave ude i kommunerne i forhold til at få defineret nogle fraværspolitikker, spore fraværet mere systematisk og gribe ind, siger Rasmus Kjeldahl til Ritzau.

- Ikke gennem fraværsstraf, som nogle politikere sværger til, men ved at afdække de komplekse forhold, der fører til fravær. Om det så er på grund af klassefællesskabet, mobning, forhold ved barnet selv eller i familien.

