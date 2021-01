»Vi marcherer, vi protesterer, Mette ciao, Mette ciao, Mette ciao ciao ciao. Når det brænder, når det synger, så er det os fra Men In Black.«

Sådan lød det i lørdags på rådhuspladsen under en stor demonstration for færre restriktioner og mere frihed, som den mørkklædte, maskerede og mystiske protestgruppe, Men In Black, havde arrangeret.

Ørehængeren er lavet af kunstneren Rozenberg. I virkeligheden hedder han Danny Rosenberg, og er en 32 årig familiefar fra Ishøj. Men han kender inderkredsen i Men In Black, og vil gerne være med til at få deres budskab ud.

»Det er mig, som har lavet hele sangen. Jeg kender inderkredsen af Men In Black, og de spurgte mig, om jeg vil lave en sang til dem, og det vil jeg så gerne, for deres formål er at kæmpe for frihed,« siger Rozenberg, der hverken vil be- eller afkræfte, om han selv er med i Men In Black.

Med i sine overvejelser om at lave en protestsang havde Rozenberg dog, at han ikke vil opildne til ballade. Men ifølge Rozenberg er det heller ikke Men In Blacks intention.

Der skete ganske vist en alvorlig konfrontation mellem politiet og demonstranterne ved lørdagens demonstration. Flere demonstranter blev anholdt, og mange kom på hospitalet, men det var slet ikke planen.

»Sådan skal det ikke være. Jeg lavede sangen, fordi jeg kender formålet med, hvordan det egentlig skal være. Helt fredeligt. Og det ved jeg, der bliver lagt vægt på, derfor sagde jeg ja til at lave sangen. Men så skete der noget lørdag, og det var slet ikke meningen,« siger Rozenberg, der selv deltog i demonstrationen lørdag.

»Men vi kan ikke helgradere os mod, hvad andre gør. Nogle kommer måske for at lave ballade. Det er svært at vide på forhånd. Men i Men In Black er formålet ikke at lave ballade, for der kommer også børn. Vi ønsker ikke at skade nogen. Vi ønsker bare ikke tvang,« siger Rozenberg med en henvisning til coronarestriktionerne.

Protestsangen manifesterer Men In Blacks nødråb, og en anden sætning i sangen lyder:

»Vi går klædt i sort, se mine øjne bag masken. Marcherer i flok fra Borgen til Rådhuspladsen. De prøver at presse os ned, med lov om tvangsvacciner, men bliver de ved, så vælter vi mange regimer. Lige glad vi tager kampen op, om det ender med, vi går bankerot, for vi er mange nok og i samlet flok får vi Christiansborg til at brænde op.«

Rozenbergs kendskab til inderkredsen af Men In Black har ifølge ham selv været afgørende for, at han har kunnet lave hele sangen selv og skrive versene. En enkelt demonstrant har fået lov til at skrive og rappe et enkelt vers, men ellers er formuleringerne hans egne.

Sangen blev lavet sent fredag aften og var færdig få timer senere. Alligevel havde de mange hundrede demonstranter nået at lære protestsangen udenad til næste dags demonstration. Måske fordi melodien er kendt i forvejen.

'Mette Ciao' som sangen hedder, er lavet over en anden kendt politisk sang 'Bella Ciao'. En italiensk antifascistiske arbejdersang fra 2. Verdenskrig, der skulle sætte fokus på de hårde kår for arbejderne.

Men det er der dog ikke nogen dybere mening med, mener Rozenberg.

»Jeg gik med Bella ciao, og det var helt tilfældigt. Da jeg havde lavet beat og tekst passede det bare godt til. Det var bare fængende. Jeg kan jo ikke italiensk, så det har ikke været for at krænke nogle. Den melodi er bare totalt ørehængende. Min søn synger den hele tiden. Han er seks år og kan næsten det hele.«