»Undskyld«.

Det er, hvad fem 3.g-drenge fra Munkensdam Gymnasium i Kolding vil sige til 200 piger fra deres gymnasium.

Det sker under en såkaldt 'undskyldningsseance', efter de har ranglistet 1.g-pigerne for deres udseende.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra gymnasiets rektor, Per Møller.

De fem drenge blev bortvist fra skolen i en uge sidste fredag, men har fået lov til at fortsætte på gymnasiet.

Det blev de, efter et billede fra gymnasiet florerede, hvor 1.g-pigerne med foto var blevet inddelt i forskellige kategorier ud fra udseende.

Kategorierne lød: 'Toppen af poppen', 'Direkte til Britta-hjørnet', 'Kunne smash', 'Ellers tak du' og 'Vil hellere skære pikken'.

Skolens elever og forældre er ifølge pressemeddelelsen blevet informeret om 'undskyldningsseancen', der skal foregå fredag. Her er undervisningen er blevet aflyst til fordel for en formiddag, »hvor dialog og forsoning er i centrum«.

Seancen forløber ifølge pressemeddelelsen ved, at pigerne i mindre grupper vil møde de fem drenge og modtage en undskyldning.

»Der er ingen tvivl om, at fredag formiddag for alle involverede bliver en hård omgang her på Munkensdam Gymnasium. Men vores håb er, at det også bliver en formiddag, der kan bygge bro til fremtiden,« siger rektor Per Møller.

Men det er ikke første gang, gymnasiet har haft episoder som denne.

B.T. kunne i går beskrive, hvordan eleverne på gymnasiet i Kolding har to traditioner og ritualer, der er baseret på bedømmelse af udseende.

Den ene tradition er kaldet ‘wanted-listen’ og bliver angiveligt ført ud i livet hvert år til skolens introfest, hvor udvalgte 1.g'ere får hængt fotos op på gymnasiet.

Den anden tradition er ‘Munkensdams nissepiger og -drenge', hvor der dagligt i december bliver udvalgt og postet billeder på Instagram af de flotteste piger og drenge på skolen.