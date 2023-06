Siden 2019 har selvkørende Tesla-biler været involveret i 736 ulykker i USA.

Det er et langt højere tal end det, der tidligere var kendt, skriver The Washington Post, som har undersøgt data fra den amerikanske trafikmyndighed NHTSA.

Antallet af ulykker er steget i takt med, at der er kommet flere Tesla-biler på vejene med selvkørende teknologi – den såkaldte Autopilot-funktion.

Det samme er antallet af dødsfald og alvorlige kvæstelser forbundet til Autopilot-funktionen, skriver mediet.

The Washington Post nævner et eksempel med en 17-årig dreng, der blev ramt af en Tesla Y-model med 70 kilometer i timen, da han steg ud af en skolebus.

Bilen var angiveligt i Autopilot-tilstand og reagerede ikke på, at bussen var standset og lyste med røde advarselslamper.

Tesla-ceo Elon Musk har selv udtalt, at Tesla-biler med Autopilot er mere sikre end biler, der kun er ført af mennesker.

Han har skubbet på, for at bilerne skal kunne navigere sikkert i den virkelige verden og reagerer på opståede situationer.

Det skriver The Washington Post, som dog ikke har kunnet få en kommentar fra Elon Musk i forbindelse med artiklen.

Det kan ikke siges, hvor mange ulykker der kunne være undgået, men dataene viser klare fejl i teknologien, skriver The Washington Post.

NHTSA understreger, at Autopilot-funktionen ikke nødvendigvis er skyld i ulykken, bare fordi den registreres som værende involveret.

Musk har gentagne gange forsvaret sin beslutning om at promovere de selvkørende funktioner til Tesla-ejere. Han mener, at fordelene vejer op for ulemperne.

»Når du mener, at tilføjelsen af selvstyrende teknologi reducerer ulykker og død, synes jeg, at du har en moralsk forpligtelse til at implementere det, selvom man vil blive sagsøgt og beskyldt af mange mennesker,« sagde han sidste år til AP.

Han har selv forklaret det stigende antal indrapporteringer med de mange flere Teslaer, er kommet på vejene. Ifølge Musk havde mere end 3 millioner Teslaer med selvstyrende teknologi kørt på vejene i 2022.

»Det er mange mil kørt hver dag. Og det vil ikke være perfekt. Men et, der betyder noget, er, at det helt klart er mere sikkert end ikke at bruge det.«

Tesla introducerede den selvkørende funktion i 2014. Den gør bilen i stand til at følge vejbanen på motorvejen samt fastholde hastigheden og afstanden til de øvrige biler.

Indenfor det seneste halvandet år er det også blevet muligt at tilkøbe en 'fuldt selvkørende'-funktion. Den gør bilen i stand til at navigere hele vejen til den ønskede destination ved hjælp af GPS, stoppe for skilte og trafiklys, dreje, skifte vejbaner og reagerer på opståede situationer i trafikken.

En tidligere sikkerhedsrådgiver i NHTSA og professor ved George Mason University’s College of Engineering and Computing, Missy Cummings, mener, at udbredelsen af de fuldt selvkørende Tesla-biler kan være en årsag til det stigende antal ulykker, som hun kalder »bekymrende«.

»Tesla har flere alvorlige – og fatale – ulykker end folk i et normalt datasæt,« siger hun til The Washington Post.

NHTSA har i øjeblikket en igangværende efterforskning af Teslas selvkørende funktioner og har derfor ikke ville kommentere sagen overfor The Washington Post.