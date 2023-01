Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hovedet dunker. Du har kvalme, og munden føles som en ørken.

På 'store-tømmermændsdag' ville mange nok ønske, at der fandtes en mirakelkur mod tømmermænd. Det gør der ikke, men der findes midler, som kan gøre dem mere udholdelige.

For selvom den eneste sikre behandling er, at tiden skal gå, kan man selv gøre noget for at pleje sin krop.

Det fortæller læge og foredragsholder, Jerk W. Langer:

»Væskemanglen, som man er i, når man har tømmermænd, er den primære årsag til hovedpine. Derfor gælder det om at få rigeligt at drikke. Vand, the, juice, kaffe, mælk, kakao – alt, hvad man nu har lyst til.«

»Og så er der heller ikke noget galt i at tage et par hovedpinepiller.«

Ved tømmermænd gælder det desuden om at 'sætte fart på leveren,' fortæller han. Og det gør man ved at spise.

»Få noget mad. Gerne noget med substans, som kroppen skal bruge kræfter på at nedbryde. Så kommer leveren nemlig i gang.«

Jerk W. Langer er læge, forfatter og foredragsholder. Vis mere Jerk W. Langer er læge, forfatter og foredragsholder.

Og ifølge lægen kan 'mad med substans' være kød og kartofler. Men det kan også sagtens være junkfood, som står øverst på listen hos mange 'dagen derpå.'

»Pizza og burger er også godt at spise, fordi det indeholder massevis af salt og sukker, som hjælper på tømmermænd.«

Er du typen, der bedst rejser dig ved det træ, du er faldet, så kan en reparationsbajer være en idé.

Der er nemlig et biokemisk rationale i at drikke en smule alkohol, fordi en lille dosis etanol vil forsinke nedbrydningen af metanol, så der ophobes færre giftstoffer.

Derfor må man teoretisk antage, at tømmermændene bliver lidt færre, men varer lidt længere.

Men fik man rigeligt med bajere nytårsaften, så har Jerk W. Langer en anden reparationsløsning.

Nemlig sin selvkomponerede 'hangover-smoothie,' som består af banan, vodka, yoghurt/skyr, juice og isterninger.

Opskriften får du her:

2 cl vodka (lindrer ubehag), ½ banan (løfter humøret), 1 dl yoghurt/skyr (dulmer maven), 1 dl appelsinjuice (smag), isterninger. Blend banan, yoghurt/skyr, juice og vodka i 30 sekunder. Server med et par isterninger.

Og de moralske tømmermænd? Dem må man selv klare, siger Jerk W. Langer med et grin.