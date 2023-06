Københavns Politi har modtaget en del henvendelser i forbindelse med affyring af fyrværkeri, hvoraf flere har været i forbindelse med fejring af nyudklækkede studenter.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Politiet oplyser, at der onsdag er to personer, der er blevet ramt af fyrværkeri ved Frederiksberg Gymnasium.

Politiet er til stede på gymnasiet og leder i øjeblikket efter den person, der har affyret raketten.

Københavns Politi indskærper på det kraftigste, at det er ulovligt at fyre fyrværkeri af, og Københavns Politi vil have ekstra fokus på affyring af fyrværkeri i den kommende tid.

B.T. har talt med en nabo til Frederiksberg HF, der oplyser, at det er til stor frustration for dem, der bor i området.

»Jeg kender nogle med PTSD i området, der har det svært ved fyrværkeriet, og der er flere hunde i området, inklusive min egen, der også har det svært ved de høje brag,« fortæller naboen til B.T.

B.T. har kontaktet Frederiksberg HF for at få en kommentar, men de er endnu ikke vendt tilbage.