Sidste år tabte selskabet mere end 25 millioner kroner.

Og det har ikke været muligt at indhente.

Byggekoncernen Erling Jensen A/S fra Nykøbing Mors er nu gået konkurs.

Det skriver Nordjyske.

Ifølge mediet blev Erling Jensen A/S stiftet som et murerfirma i 1948 af Harald Jensen, og senere udviklede hans søn, Erling Jensen, det så til et entreprenørselskab.

Sidste år blev virksomheden hårdt ramt af stigende priser på byggematerialer. Og oveni tabte man så også en voldgiftssag.

Til Nordjyske sagde Johnny Rønn, der er direktør for firmet:

»Vi er blevet ramt af den perfekte storm.«

I år var planen så at holde sig fra de store byggeprojekter.

Men reddes kunne virksomheden altså ikke.

Erling Jensen A/S har cirka 60 ansatte.